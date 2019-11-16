Всього за 9 хвилин: відомий супермаркет України викрили у маніпуляції з чеками

У Маріуполі в супермаркеті "АТБ" обманюють українців. Так, одні й ті ж продукти на різних касах коштували по-різному.
Про це повідомила Марина Бужор у Facebook в групі "Місто. Маріуполь" і як доказ прикріпила фото чеків.
За словами жінки, вона здійснювала покупки й хотіла розрахуватися банківською карткою, але оплата в терміналі не пройшла. Бужор написала, що залишила продукти під наглядом охоронця магазину і пішла до знайомої за готівкою.
Покупки (ілюстрація)
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Коли вона повернулася, то розраховувалася на іншій касі, де сума покупок склала 153, 80 грн замість 155, 90 грн, як було на попередній касі. Покупець запитує - "що змінилося за 9 хвилин", коли вона пішла за готівкою.
"Сьогодні робила покупки в АТБ (Лев. Берег.). Оплата картою не пройшла (155,90). Оскільки готівки не було, залишила пакет під наглядом охоронця і вийшла з магазину до знайомої за готівкою. На вільній касі сума покупки склала 153,80! Що змінилося за 9 хвилин? " – йдеться в повідомленні Марини Бужор.
Фото чеків
Facebook Марини Бужор
Скріншот посту
Facebook Марини Бужор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві супермаркет "АТБ" потрапив в гучний скандал. У рибі, яка там продавалася, підтвердили наявність ботуліністичних токсинів.
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