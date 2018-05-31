Всього +3: в Україну йде "російська" прохолода і дощі

У п'ятницю, 1 червня, на більшій частині території України пошириться порція прохолодного повітря з півночі європейської частини Росії.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

При цьому, як наголошується, опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується короткочасний дощ і гроза.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі становитиме +4... +9 градусів, удень - +16... +21; на решті території вночі +9... +14, на узбережжі морів +15... +18, вдень до +20... +25, на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області повітря прогріється до +29.

У Києві 1 червня без опадів. Температура вночі - +11... +13, вдень до +24 градусів.

У суботу, 2 червня, в західних областях України прогнозується короткочасний дощ з грозою, на решті території без опадів.

Температура в Чернігівській, Сумській, Полтавській і східних областях вночі опуститься до +3... +8 , вдень - +18... +23; на решті території вночі +6... +11, у західних областях та на узбережжі морів вдень до +26.

У Києві 2 червня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі 9-11 градуов, вдень +24 ... +26.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на перші дні літа в Україні