"Всього 2 секунди!" До водіїв звернулися в жорсткому соціальному ролику

Водій, який на швидкості 50 км/год не стежить за дорогою всього 2 секунди, проїжджає близько 27 метрів у сліпу.
Про це повідомляється в соціальній рекламі, знятій в Австралії. Відео з російською озвучкою опубліковано на Facebook-сторінці "Мир такой какие мы".
"Втрата уваги веде до катастрофи", – підкреслюють автори ролика. За допомогою зникаючого на екрані зображення вони показали, як стрімко змінюється ситуація на дорозі.
Скрін відео
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно по Україні прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні сталося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні сталося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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