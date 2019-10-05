"Всього 2 секунди!" До водіїв звернулися в жорсткому соціальному ролику

Водій, який на швидкості 50 км/год не стежить за дорогою всього 2 секунди, проїжджає близько 27 метрів у сліпу.

Про це повідомляється в соціальній рекламі, знятій в Австралії. Відео з російською озвучкою опубліковано на Facebook-сторінці "Мир такой какие мы".

"Втрата уваги веде до катастрофи", – підкреслюють автори ролика. За допомогою зникаючого на екрані зображення вони показали, як стрімко змінюється ситуація на дорозі.

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL:

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