Підскочить до +39! Синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні на неділю

Кирило Лютий Суспільство 16:35, 4.07.2020 Оновлено: 16:45, 4.07.2020

У неділю, 5 липня, в більшості регіонів України буде сухо і жарко.

Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Неділя в Україні буде спекотною і далі на сході, півдні і в більшості центральних областей, +30 +35, місцями +36 +39 градусів! На заході і півночі очікується +25 +30 градусів, у Карпатах місцями +12 +19 градусів" , – написала вона.

Діденко зазначила, що лише в Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях пройдуть дощі з грозами.

У Києві також ймовірні невеликі опади, температура повітря не повинна перевищити +30 градусів.

Фото – facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.

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