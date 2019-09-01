Припече до +32: синоптики уточнили "осінній" прогноз погоди в Україні

У понеділок, 2 вересня, в Україні очікується суха малохмарна погода практично скрізь

Тільки в Карпатах пройде локальний дощ, гроза. Про це синоптик Наталія Діденко заявила на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря буде 28 ... 32 градусів тепла. Але вночі і вранці буде + 12 ... 17 градусів.

Сонячна погода по всій Україні shutterstock

"У Києві погода найбільш сприятливою буде для мам школярів, всі умови для красивих легких суконь, загадкових темних окулярів і світлого замшевого взуття або стильних білих кед: сухо, сонячно, тепло. Вже вдень максимально близько +30 градусів", – уточнила синоптик .

Погода в Україні 2 вересня meteo.gov.ua

Відзначимо, що вже 3 вересня в Україні очікуються грози.

Погода в Україні 3 вересня meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував прогноз погоди в Дніпрі на понеділок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся