Два дні тому наш воїн вчинив самоспалення. У центрі столиці, на Майдані. Боєць, фронтовик, підпалив себе. Важко про це писати, тому що Миколу ми знаємо по госпіталю.

Сьогодні мені писали люди і питали чому він так зробив. А це питання треба задати перш за все представникам влади. Коли у нас в країні з'явиться повноцінний реабілітаційний центр посттравматичного синдрому для людей пройшли війну?? Волонтери сотні разів піднімали цю тему і скільки просили серйозно поставитися до цього питання.

В Америці і Британії, як приклад, всі військовослужбовці проходять серйозну реабілітацію, в тому числі всім потрібно пройти реабілітацію у психологів. Що у нас? Поранений, вилікували, відправили на реабілітацію кудись, а не хочеш, їдь додому. Хто не поранений взагалі ніякої реабілітації. Всім начхати, що у людини в голові і чому вони не сплять ночами.

З психологами більшість не хоче спілкуватися, не прийнято, та й до цього питання потрібно підходити вкрай тонко і довго. Воїн повинен довіряти і відкритися, а це не так просто і потрібен особливий підхід. Державі необхідно відкрити центри для військових, щоб повертаючись до цивільного життя, людина, яка пройшла війну, змогла повноцінно жити і працювати. Якщо нічого не робити, то ось такі трагічні випадки будуть повторюватися і зростати за кількістю.