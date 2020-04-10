"Всіх на всіх" не буде: Резніков озвучив деталі обміну полоненими з терористами Путіна

Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який повинен відбутися до 17 квітня.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі українського телеканалу повідомив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Прозвучала дата – не пізніше 17 квітня, щоб до Великодня, щоб ці свята наші люди могли зустріти на підконтрольній Україні території. Ми очікуємо остаточного підтвердження від російської сторони, точної кількості і точних прізвищ, які вони готові включити в обмін", – розповів Резніков.

"Але сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня", – додав він.

Олексій Резніков Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" назвали імена 19 осіб, яких готові віддати Україні в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, що 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.