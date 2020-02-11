Всі звільнені з полону українці отримали пропозиції щодо роботи і житла - Мінветеранів

Звільнені 29 грудня 2019 року із російського полону українці повертаються до звичайного життя. Більше половини з них – уже мають роботу і житло, інші – ще в пошуках, або лікуються.

Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, їм у цьому допомагають держава та ветерани.

Зазначається, що після повернення з полону вони проходили лікування у клінічній лікарні "Феофанія", де отримали медичні послуги з обстеження та лікування.

Обмін полоненими 29 грудня

"Деяким з них було зроблено складні офтальмологічні та отоларингологічні операції. Усі звільнені особи проходили лікування та реабілітацію у державному закладі "Український госпіталь для ветеранів війни "Лісова Поляна" та в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни. Протягом періоду лікування та реабілітації з ними працюють психологи", – повідомили у Міністерстві.

Звільнені українці за місцем проживання отримали більше тисячі пропозицій щодо місць проживання від Мінветеранів спільно з облдержадміністраціями. Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій областях. Зазвичай, це гуртожитки сімейного типу. Також, зі звільненими особами працювала Державна служба зайнятості, яка надала пропозиції щодо вакансій відповідно до їх фаху, кваліфікації та побажань.

Як йдеться у повідомленні, приблизно половина звільнених уже обрали один із запропонованих варіантів або знайшли свої.

"Ми індивідуально працювали з кожним, збираючи побажання, аналізуючи можливості. У нас немає жодної людини, якій не були запропоновані рішення по роботі та житлу" ‒ розповів начальник управління Мінветеранів Сергій Мокренюк.

Решта поки не можуть повернутися до звичайного життя, оскільки ще не отримали відновлені документи або потребують специфічного лікування. Вони перебуватимуть у київському гуртожитку стільки, скільки буде потрібно, щоб отримати повноцінну допомогу від держави та громадських організацій, які покривають їхні щоденні витрати.

Як зазначили у відомстві, пошуки нової роботи та житла – це питання кількох тижнів. Проте не всі готові прийняти рішення щодо подальшого життя так швидко.

"Люди перебували в полоні, зараз їм пропонують три-п’ять варіантів і їм важко обрати. Вони відтерміновують своє рішення покинути медичні заклади і це може створювати певні незручності", ‒ зауважив Мокренюк.

Загалом, повідомляється, що усім 64 звільненим особам була надана повноцінна медична допомога, включно з психологічною реабілітацією. 25 особам відновили паспорти громадянина України, 12 осіб відновили водійське посвідчення, 5 особам надали консультації щодо можливості поновлення або вступу до закладів вищої освіти та одна особа проходить курси підтвердження кваліфікації лікаря, 43 особи отримали пропозиції щодо працевлаштування,

25 осіб отримали пропозиції місць проживання.

Після реабілітації 47 осіб уже визначилися з місцем проживання та роботи, решта осіб після закінчення реабілітації будуть розміщені у гуртожитку в м. Києві до остаточного визначення із місцем проживання та роботою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР". В Україну повернулися 76 осіб.

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