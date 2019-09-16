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16 вересня • оновлено в 09:50
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Всі воюють із усіма: Сенцов поділився сумними висновками про Україну

3.1т Читати матеріал російською

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з полону Кремля, поділився своїми відчуттями щодо змін, які відбулися в Україні з моменту його затримання у 2014 році.

Допис через тиждень після звільнення Сенцов опублікував на сторінці у Facebook. За словами режисера, в Україні відбулося не так багато змін, як він очікував.

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"Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися – які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звичайно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися", – написав Сенцов.

Він поділився двома попередніми висновками.

"1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував. 2. Всі воюють із усіма. Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати одне з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю", – підсумував режисер.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Facebook Олега Сенцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов відкрив YES замість Зеленського.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Усі клани воюють з усіма іншими кланами за "пацанський заробіток", щоб тільки гроші стригти з бюджету та "так, собі" менеджмент, ну як дохід з автостоянки....
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А ведь как всё начиналось! Были массовые скакания на улицах и площадях, коллективные распития бодрящего заморского "чая", задушевные разговоры о мессианской богоизбранности украинского народа и его основополагающей роли в становлении европейской цивилизации, о том, что Запад сразу даст много денег и открытые границы! В общем апофеоз либерального рая и кайфовая терапия на фоне спровоцированной национальной ущербности..., но, как назло, вдруг что-то пошло не так..
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Serov Oleg
Serov Oleg
это удел укропапуасов,олежик...тебе еще многое предстоит узнать, и российская зона покажется тебе раем..
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