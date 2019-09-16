Всі воюють із усіма: Сенцов поділився сумними висновками про Україну

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з полону Кремля, поділився своїми відчуттями щодо змін, які відбулися в Україні з моменту його затримання у 2014 році.

Допис через тиждень після звільнення Сенцов опублікував на сторінці у Facebook. За словами режисера, в Україні відбулося не так багато змін, як він очікував.

"Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014-го року, було цікаво подивитися – які зміни відбулися в країні і в людях. Тиждень, звичайно ж, короткий термін, але я встиг багато де побувати і багато з ким поспілкуватися", – написав Сенцов.

Він поділився двома попередніми висновками.

"1. Змін за 5 років не так вже й багато, як я очікував. 2. Всі воюють із усіма. Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати одне з одним, якщо у нас є Путін? Але надій на краще я все одно не втрачаю", – підсумував режисер.

Олег Сенцов Facebook Олега Сенцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов відкрив YES замість Зеленського.

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