Майже усі – старші за 50! МОЗ звернувся до українців з попередженням

Більшість серед 20 жертв коронавірусу в Україні були людьми віком понад 50 років. До того ж у більшості з них були важкі супутні захворювання.
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Про це під час брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, закликавши осіб старшого віку дотримуватися карантину й режиму жорсткої самоізоляції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Літні люди і коронавірус
"Серед 20 померлих – 15 жінок і 5 чоловіків. В основному вони старші за 50 років. Майже всі померлі, 88%, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. Тому вік і супутні захворювання виявилися основними предикторами смертності серед людей із COVID-19", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних і 13 людей одужали.
Раніше Ляшко заявив, що підтверджені випадки коронавірусу в Україні свідчать про те, що хвороба вражає людей у віці від 30 до 69 років.
Але найбільше інфікованих виявлено серед пацієнтів 50-59 років, додав він, підкресливши, що хворіють переважно жінки.
Він також підкреслив, що не всі смерті хворих на коронавірус українців викликані саме цією інфекцією. У статистику потрапляють пацієнти, у яких був діагностований COVID-19.
Особливо висока смертність спостерігається серед групи інфікованих, хворих на діабет.
Також, за словами Ляшка, в Україні госпіталізовано 20 дітей з діагнозом коронавірус, ще 26 осіб – медичні працівники.
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