Майже усі – старші за 50! МОЗ звернувся до українців з попередженням

Більшість серед 20 жертв коронавірусу в Україні були людьми віком понад 50 років. До того ж у більшості з них були важкі супутні захворювання.

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Про це під час брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, закликавши осіб старшого віку дотримуватися карантину й режиму жорсткої самоізоляції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Літні люди і коронавірус

"Серед 20 померлих – 15 жінок і 5 чоловіків. В основному вони старші за 50 років. Майже всі померлі, 88%, мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. Тому вік і супутні захворювання виявилися основними предикторами смертності серед людей із COVID-19", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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