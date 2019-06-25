Позафракційний народний депутат, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза яскраво відреагував на нападки російських пропагандистів у кулуарах.
Підтверджувальне відео з'явилося в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, журналісти з Росії, перериваючи інтерв'ю Берези українським виданням, попросили його дати коментар. Нардеп у відповідь сказав: "Ще раз мене штовхнете, розіб'ю пику!"
Борислав Береза
Скріншот з відео
Однак і це не зупинило пропагандистів. Вони побігли за Березою, запитавши, чи може він поговорити з ними англійською, на що той дав згоду.
"Скажіть вашу позицію щодо Росії", – звернулися до Берези.
"All Russians are bastards. All Russian government are bastards" ("Всі росіяни – виродки. Весь російський уряд – виродки" – Ред.), – відповів він.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
На слова Берези одразу ж відреагував чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка не раз вступала в перепалки з нардепом, Євген Попов.
"Це не просто фрік із прізвищем Бляхер. Це представник України, член делегації України в ПАРЄ. І ця істота говорить нам: "Всі росіяни – виродки". Не пропоную вам його ненавидіти. Він не заслужив ваших почуттів. Інформую. З такою українською владою зараз має справу наша країна", – висловився він у Twitter.
Це не просто фрік на прізвище Бляхер. Це представник України, член делегації України в ПАРЄ. І це істота говорить нам: "Все російські виродки". Чи не пропоную вам його ненавидіти. Він не заслужив ваших почуттів. Інформую. З такою українською владою зараз має справу наша країна. pic.twitter.com/3pFiX4dnom- Evgeny Popov (@POPOVRTR) 25 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від БПП, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, назвавши президента РФ Володимира Путіна "гопником".
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