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"Всі росіяни – виродки!" Береза феєрично приструнив пропагандистів Путіна в ПАРЄ. Відеофакт

12.8тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза яскраво відреагував на нападки російських пропагандистів у кулуарах.

Підтверджувальне відео з'явилося в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, журналісти з Росії, перериваючи інтерв'ю Берези українським виданням, попросили його дати коментар. Нардеп у відповідь сказав: "Ще раз мене штовхнете, розіб'ю пику!"

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Борислав Береза

Борислав Береза

Скріншот з відео

Однак і це не зупинило пропагандистів. Вони побігли за Березою, запитавши, чи може він поговорити з ними англійською, на що той дав згоду.

"Скажіть вашу позицію щодо Росії", – звернулися до Берези.

"All Russians are bastards. All Russian government are bastards" ("Всі росіяни – виродки. Весь російський уряд – виродки" – Ред.), – відповів він.

"Всі росіяни – виродки!" Береза феєрично приструнив пропагандистів Путіна в ПАРЄ. Відеофакт

Скріншот з відео

"Всі росіяни – виродки!" Береза феєрично приструнив пропагандистів Путіна в ПАРЄ. Відеофакт

Скріншот з відео

На слова Берези одразу ж відреагував чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка не раз вступала в перепалки з нардепом, Євген Попов.

"Це не просто фрік із прізвищем Бляхер. Це представник України, член делегації України в ПАРЄ. І ця істота говорить нам: "Всі росіяни виродки". Не пропоную вам його ненавидіти. Він не заслужив ваших почуттів. Інформую. З такою українською владою зараз має справу наша країна", – висловився він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від БПП, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, назвавши президента РФ Володимира Путіна "гопником".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
На фото лицо свидомита не обезображенное интеллектом
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Понятия "представитель украины" и "культура" несовместимы априори
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Куцырь Дмитрий, согласен.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Крымчанин Юрий, Юрий, рагуль не значит украинец
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ivanov koly
ivanov koly
как говорят:" русский тебя в дом пригласит, накормит.напоит, спать уложит, а ночью возьмет и зарежет
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Павлов Дмитрий, Вы- нацистский ублюдок !
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
ivanov koly, но своих женщин, турецкому султану не продаст
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