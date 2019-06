Позафракційний народний депутат, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза яскраво відреагував на нападки російських пропагандистів у кулуарах.

Підтверджувальне відео з'явилося в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, журналісти з Росії, перериваючи інтерв'ю Берези українським виданням, попросили його дати коментар. Нардеп у відповідь сказав: "Ще раз мене штовхнете, розіб'ю пику!"

Борислав Береза Скріншот з відео

Однак і це не зупинило пропагандистів. Вони побігли за Березою, запитавши, чи може він поговорити з ними англійською, на що той дав згоду.

"Скажіть вашу позицію щодо Росії", – звернулися до Берези.

"All Russians are bastards. All Russian government are bastards" ("Всі росіяни – виродки. Весь російський уряд – виродки" – Ред.), – відповів він.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

На слова Берези одразу ж відреагував чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка не раз вступала в перепалки з нардепом, Євген Попов.

"Це не просто фрік із прізвищем Бляхер. Це представник України, член делегації України в ПАРЄ. І ця істота говорить нам: "Всі росіяни – виродки". Не пропоную вам його ненавидіти. Він не заслужив ваших почуттів. Інформую. З такою українською владою зараз має справу наша країна", – висловився він у Twitter.

Це не просто фрік на прізвище Бляхер. Це представник України, член делегації України в ПАРЄ. І це істота говорить нам: "Все російські виродки". Чи не пропоную вам його ненавидіти. Він не заслужив ваших почуттів. Інформую. З такою українською владою зараз має справу наша країна. pic.twitter.com/3pFiX4dnom - Evgeny Popov (@POPOVRTR) 25 червня 2019 р

