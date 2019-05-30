ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму

3.3тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму знову показали порожні пляжі на початку курортного сезону.

Підтверджуючі знімки з'явилися в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Так, під порівняння потрапили кримська Євпаторія і Одеса. На кадрах видно, що на курорті, розташованому на окупованому півострові, людей немає. "Навчальний рік закінчився і тут вже сезон! Як бачите", – зіронізувала блогер.

Новини
"Бойовим дельфінам фіолетово!" У мережі висміяли забутий туристами Крим
Пляж в Євпаторії

Пляж в Євпаторії

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У той же час, в Одесу вже щосили з'їжджаються відпочивальники. "Гуляв в Аркадії на вихідних: народу валом. Особисто мені холодно ще для моря", – підтвердив один із місцевих жителів у коментарях.

"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму
"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму

Примітно, що в Росії відмовилися визнати провал туристичного сезону і офіційно заявили, що в Криму в 2019 році вже відпочили 1,5-2 млн туристів. "Всі росіяни потонули", "Напевно, занирнули всі разом", – прокоментували у відповідь кримчани.

"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму
"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму
"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Горний зробив прогноз, що в 2019 році в Крим приїдуть ще на 15% менше туристів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
відпочінок КримКримНовини Криму
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
5
22
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Х0хлы в Одессе уже так засрали море, что креветки с бычками передохли в лимане.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Пшеки бросили клубничные поля - ломанулись загорать в Одессу ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Тупые гейропейци сами себе сочиняют небылицы, сами в них верят, а потом под покровом темноты едут толпами в Крым, чтоб пожевать там прихваченного с собой сала с цибулей.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

op-