"Всі росіяни потонули": з'явилися докази мертвого сезону в Криму

В анексованому Криму знову показали порожні пляжі на початку курортного сезону.

Підтверджуючі знімки з'явилися в Twitter блогера RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Так, під порівняння потрапили кримська Євпаторія і Одеса. На кадрах видно, що на курорті, розташованому на окупованому півострові, людей немає. "Навчальний рік закінчився і тут вже сезон! Як бачите", – зіронізувала блогер.

Пляж в Євпаторії Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У той же час, в Одесу вже щосили з'їжджаються відпочивальники. "Гуляв в Аркадії на вихідних: народу валом. Особисто мені холодно ще для моря", – підтвердив один із місцевих жителів у коментарях.

Примітно, що в Росії відмовилися визнати провал туристичного сезону і офіційно заявили, що в Криму в 2019 році вже відпочили 1,5-2 млн туристів. "Всі росіяни потонули", "Напевно, занирнули всі разом", – прокоментували у відповідь кримчани.

Евпатория прямо сейчас

Учебный год закончился и тут уже сезон!

Как видите pic.twitter.com/TVFXvCtQKp — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 30 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримський блогер Олександр Горний зробив прогноз, що в 2019 році в Крим приїдуть ще на 15% менше туристів.

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