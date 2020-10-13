У Харкові реалізувався сценарій Італії, кисню й медиків не вистачає, – лікар

У харківських лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, катастрофічно не вистачає медперсоналу й кисню, всі ліжко-місця зайняті.

Про це в матеріалі OBOZREVATEL "Харківщина перейшла в "чорну зону" заявив анестезіолог Володимир Корсунов. Він порівняв ситуацію в регіоні з показниками Італії.

"Беруть тих, кому критично необхідний кисень, а це сатурація на рівні 70-80%. І то іноді і це неможливо. У Харкові реалізувався бергамський сценарій. Ми вже не один тиждень поспіль змушені вибирати того, хто є більш перспективним для одужання", – сказав медик.

Лікарі розповіли, що загалом потенціал для розміщення хворих є, тільки немає в достатній кількості медиків та кисневих масок для всіх, кому вони потрібні. Мовляв, за останні пів року регіон не готувався до погіршення ситуації, все робиться тільки зараз, і то на коліні, коли епідемія вже розгорнулася, а під лікарнями стоять черги зі швидкими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами однієї з сімейних лікарок, яка лікує COVID-19, ситуація з епідемією коронавірусу в Одесі значно погіршилася за останні півтора тижня, "місто йде на дно".