"Всі кричали "Слава Україні!" Звільнений в'язень Кремля розповів дивовижну історію із СІЗО

Звільнений в'язень Кремля Євген Панов розповів, як українці тролили окупантів в сімферопольському СІЗО, коли там святкували День Росії.

За його словами, тоді з кожного вікна долинали вигуки патріотичного гасла "Слава Україні!". Про цю цікаву історію він згадав в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Панов Скріншот відео

"Коли був День Росії, і в Сімферополі давали салют, то зі всіх вікон СІЗО кричали "Слава Україні!". Там всі кричали, навіть ті, які справжні злочинці. Тому що навіть ті, які за України сиділи в цьому СІЗО, вони згадують, що це було небо і земля в порівнянні з тим, що зараз", – розповів Панов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж відео журналіста Романа Цимбалюка, на якому чоловік в центрі Москви вигукує вітання "Слава Україні!". Воно було випадково знято під час прямого увімкнення українського кореспондента з акції проти арешту журналіста Івана Голунова.

Також на російському пропагандистському телебаченні черговий раз вибухнули обуреннями через вітання ЗСУ "Слава Україні!", яке прозвучало під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Києва.

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