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16 вересня • оновлено в 12:49
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"Всі кричали "Слава Україні!" Звільнений в'язень Кремля розповів дивовижну історію із СІЗО

1.1т Читати матеріал російською

Звільнений в'язень Кремля Євген Панов розповів, як українці тролили окупантів в сімферопольському СІЗО, коли там святкували День Росії.

За його словами, тоді з кожного вікна долинали вигуки патріотичного гасла "Слава Україні!". Про цю цікаву історію він згадав в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Панов

Євген Панов

Скріншот відео

"Коли був День Росії, і в Сімферополі давали салют, то зі всіх вікон СІЗО кричали "Слава Україні!". Там всі кричали, навіть ті, які справжні злочинці. Тому що навіть ті, які за України сиділи в цьому СІЗО, вони згадують, що це було небо і земля в порівнянні з тим, що зараз", – розповів Панов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж відео журналіста Романа Цимбалюка, на якому чоловік в центрі Москви вигукує вітання "Слава Україні!". Воно було випадково знято під час прямого увімкнення українського кореспондента з акції проти арешту журналіста Івана Голунова.

Також на російському пропагандистському телебаченні черговий раз вибухнули обуреннями через вітання ЗСУ "Слава Україні!", яке прозвучало під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Києва.

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Теми
Обмін полоненими Анексія Криму
Особа
Євген Панов
Місце
Україна
Тег
Слава Україні!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
не верьте..он обыденно врет))..
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мне иногда просто не верится, что я читаю то, что читаю. Украинцы, что с вами???
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бу-га-га!
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