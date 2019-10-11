Всесвітній день дівчаток 2019: кращі привітання зі святом

Міжнародний день дівчаток був заснований Генеральною Асамблею ООН в грудні 2011 року. Ця дата закликає зосередити увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються дівчата у всьому світі.

День дівчаток повинен заохочувати розширення прав і можливостей дівчаток і здійснення їх прав. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День дівчаток - привітання в прозі

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Нехай кожен день дарує шоколадний настрій і щасливу посмішку, нехай завжди знаходиться цікаве заняття для такої чудової і активної дівчинки. Бажаю бути дівчинкою - красунею і розумницею, чарівною і талановитою дитиною.

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Дівчатка! Скільки б вам не було років, ніколи не забувайте, що ви найпрекрасніші, витончені і ніжні істоти на планеті. Завжди вірте в чудеса, чарівництво, принців і рожевих єдинорогів. Не дозволяйте казці покинути ваше життя, не знімайте рожеві окуляри, а просто живіть і насолоджуйтеся тим, що вас оточує. З Днем дівчаток!

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Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю, щоб в житті було якомога більше яскравих бантиків, шпильок і гумок, красивих суконь, спідничок та блуз, веселих ігор, подорожей і витівок, добрих історій, казок і людей, чудових сновидінь, захоплень і подій!

День дівчаток - привітання у віршах

З гарними і милими!

Нехай ростуть щасливими,

Як зорі ясні, світлими,

Як сонечка, красивими!

Оберігайте від біди

Ви крихіток ласкавих,

І нехай життя їх будуть

Дивними казками!

***

День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо чудово,

Разом з сонцем встаньмо рано

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

***

Ви ніжні пелюстки красивих квітів,

Сьогодні святковий гімн вам співаємо,

Всіх дівчаток щиро вітаємо,

Дитинства безтурботного від душі бажаємо.

Нехай сама яскрава зірка,

Завжди освітлює ваш шлях,

Нехай доля нагородить вас сповна,

Нехай птах щастя до вас приліта.

День дівчаток - листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня Україна буде святкувати День захисника України. В цей же день відзначаються Покрова пресвятої Богородиці і День козацтва.

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