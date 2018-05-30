День блондинок: анекдоти, поздоровлення і традиції

31 травня відзначається Всесвітній день блондинок.

OBOZREVATEL розповість про історію свята, про найвідоміших білявок, запропонує оригінальні привітання, а також поділиться кращими анекдотами на тему дня.

Інформація про те, як зародлося це свято, дуже суперечлива. Згідно з однією з версій, День блондинок був неофіційно заснований жінками-адвокатами з США, які мали світле волосся. Таким чином вони протестували проти упередженого ставлення до них колег-чоловіків.

Вперше День блондинок на пострадянському просторі відзначили в 2006 році.

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Блондини вимирають: остання жінка зі світлим волоссям і блакитними очима народиться в 2202 році

Кількість блондинів в світі постійно знижується. Це пояснюється законами генетики: щоб в сім'ї народився блондин, обидва його батька повинні мати ген такого кольору волосся. Ситуація ускладнюється ще й тим, що ген світлого кольору волосся є рецесивним, а темного - домінантним, тому в більшості випадків саме він виявляється переможцем в боротьбі за виживання.

Крім того, в країнах, де переважають люди зі світлим волоссям, не прийнято мати багато дітей. І, навпаки, в країнах з переважанням брюнетів кількість населення швидко зростає.

Згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні півстоліття кількість блондинів обох статей на планеті скоротилася з 49% до 14%, а в 2202 році може бути народжена остання жінка-блондинка з блакитними очима.

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Проте, жінки давно знайшли спосіб перетворюватися на блондинок без всякої генетики. Перший експеримент з фарбування волосся в світлий тон здійснила дружина імператора Наполеона III Євгенія Монхіто.

Сьогодні визначити, яка з блондинок є натуральною, а яка - штучною, може тільки справжній фахівець.

Топ-5 найбільш відомих блондинок: жодної натуральної

Як ні парадоксально, але найбільшого успіху в шоу-бізнесі домагаються штучні, а не натуральні блондинки.

Найвідоміша з них - Мерилін Монро. Вона була шатенкою, але стала відома світові як зразок жінки-блондинки - романтичної, трохи наївної і довірливої дурепи.

Американська актриса Шерон Стоун теж не була народжена блондинкою - світлий колір волосся вона обрала пізніше. Найбільш пам'ятний образ цієї актриси - фатальна сексапільна блондинка.

Американська фотомодель Періс Хілтон в якийсь момент прийняла для себе рішення стати блондинкою - і не помилилася. Саме в цьому образі вона отримала найбільшу популярність.

Поп-діва Мадонна перепробувала масу різних сценічних образів, був серед яких і образ розпусної блондинки.

Актриса і фотомодель Шарліз Терон також досягла найбільшого визнання саме в образі блондинки.

Кращі анекдоти про блондинок

Розмовляють дві блондинки.

Одна запитує в іншої:

- Вірочка, а як правильно пишеться - "Іран" або "Ірак"?

- Можна і так, і так, - відповідає та.

***

У парку дві подруги-брюнетки оцінюють двох блондинок, що сидять на лавочці навпроти:

- Ти тільки подивися на них! Напевно, поки ми були в черзі за розумом, вони стояли в іншій черзі - за ногами і цицьками.

Одна з блондинок не розгубилася і заявила:

- Так, поки ми стояли в черзі за ногами і цицьками, у вашій черзі всі мізки закінчилися, залишилася тільки повна ж*па.

***

Дві блондинки сіли в двоповерховий екскурсійний автобус.

Одна з них піднімається нагору, але через кілька хвилин повертається назад з ошелешеним виглядом.

- Що трапилося? - питає її подруга.

- Не йди туди, там водія немає, - з тремтінням в голосі відповідає вона.

***

Блондинка запрошує подругу в гості.

- Я тобі таке покажу! - обіцяє вона.

Коли гостя зайшла в квартиру, господиня вимикає світло і питає:

- Знаєш, куди поділося світло?

Та в подиві тільки розводить руками.

- Дивись! - вигукує білявка, відкриваючи холодильник.

***

Якщо блондинка починає з'ясовувати стосунки з навігатором, той врешті-решт погоджується.

***

Дві блондинки зайняті кросвордом.

- Шість букв по горизонталі, період масової міграції риби, - читає одна.

- Путіна? - запитує друга.

- Ні, риби, - уточнює подруга.

Привітання з Днем блондинок

Прекрасно білявко, зі святом вітаю!

Щастя, миру, радості я тобі бажаю!

Хай доля усміхнеться у твоїй світлиці!

Немає на цім світі гарніше молодиці!

Хай квіти розквітають на твоїм віконці,

Хай зранку поцілунком розбудить тебе сонце,

Хай усмішка засяє на твоєму личку,

Смуток весь, красуне, закинь на поличку!

http://открытки.u7.kz

У всесвітній день блондинок

Побажати тобі хочу

Тільки класних рандеву

Про роботу — промовчу.

Щоб всі дні, а також ночі,

Проходили без турбот,

Нехай сяють щастям очі

Смуток геть, журба-банкрот!

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Вітаю з Днем блондинок. Бажаю завжди бути яскравою і ефектною, чарівною і неповторною. Нехай твою світлу голову завжди відвідують цікаві думки, нехай твоя посмішка і краса наповнює світлом щастя і радості цей світ. Іди по життю, в собі не сумніваючись і кожен раз переконуючись в тому, що блондинка - це ніжність, пристрасть, краса і витонченість.

Плейкаст

Біляво красуне, зі святом тебе!

Нехай янгол з неба тебе береже!

Нехай твоя стежина буде лиш прямою,

Заквітчана трояндами, а не кропивою!

Нехай співають пташки тобі на весні,

Збуваються всі мрії, що в світлій голові!

Отож, бажаю щастя, красуне білокоса,

Сонця тобі завжди, й не лише в волоссі!

День блондинок знов настав,

Травень день цей розпочав,

Тож прийми мої вітання,

Поцілунків з сотню зрання,

Шоколадок, черевичок,

Гарних днів, нових спідничок!

Довго жити без журби,

Без турбот та без війни!

За матеріалами: PozdravOk, Привітання.