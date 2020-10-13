Всенародне опитування Зеленського: стало відомо, як пройде

Анонсоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування в день проведення місцевих виборів є добровільним і не містить спекулятивних тем.

Як повідомив у Telegram екснардеп Сергій Лещенко, перше питання з’явиться в середу, 14 жовтня. Надалі озвучуватимуть по одному питанню в день.

"Очікується, що опитування пройде у вигляді голосування своєрідними "бюлетенями", але не в рамках виборчих дільниць, а в урни волонтерів біля дільниць. Голосування є добровільним. Координатором проєкту "опитування в день виборів" є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко", – написав він.

Водночас в Офісі президента України (ОПУ) повідомили, що перше з оголошених питань, можливо, з'явиться вже сьогодні, 13 жовтня.

Остаточний формат опитування ще визначається, узгоджується логістика з усіма причетними до проведення виборів відомствами, проте серед питань не буде спекуляцій щодо Донбасу та інших провокаційних тем, повідомив "Укрінформ" з посиланням на джерело в ОПУ.

Водночас, як пише ZN.ua з посиланням на власні джерела в ОП, спочатку Зеленський хотів включити у "Всенародне опитування" питання про окуповані Крим і Донбас. Також в опитування хочуть включити питання, що цікавлять молодь.

"Але це може бути занадто сенситивним. А ідея опитування вже витала в кабінетах. Тоді прийшла інша думка: з огляду на, що партія "Слуга народу" втратила підтримку у старшого покоління, не так як рік тому підтримується середнім, але все ще популярна серед молоді, то саме молодих людей необхідно залучити до голосування. Тому в опитування вирішили включити питання, які зацікавлять саме молодих українців. Наприклад, мова може йти про легалізацію каннабіса", – зазначив співрозмовник видання.

Також повідомляється, що анкети для опитування не планують видаватися на виборчих дільницях. Опитування планують провести в формі екзит-полу за приватні кошти.

Організатори опитування планують надрукувати 5 млн анкет з питаннями, які молоді люди в наметах біля виборчих дільниць будуть пропонувати заповнити тим, хто приходить на вибори.

Як раніше розповів OBOZREVATEL, Зеленський записав звернення до народу, в якому закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня.

У цей день в Україні пройдуть місцеві вибори – українцям потрібно буде вибрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.