Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну вперше з 2008 року

Вселенський патріарх Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом у День Незалежності в серпні 2021 року у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило Orthodox Times. Варфоломій підтвердив свій намір під час літургії в Патріаршому соборі на Фанарі.

На ній був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і кілька членів українського уряду.

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо епідемічна ситуація стабілізується.

До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Єпіфаній.

Зеленський уже двічі зустрічався з Варфоломієм. Перший візит до патріарха в Стамбулі відбувся 8 серпня минулого року, а другий – 16 жовтня.

Варфоломій востаннє був в Україні в липні 2008 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців із державним святом – Днем Незалежності. Його Святість підкреслив, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна отримала і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію.