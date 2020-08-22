Вселенський патріарх привітав українців із Днем Незалежності і побажав завжди пам’ятати про віру своїх предків

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з нагоди державного свята – Дня Незалежності.

Про це повідомляє cerkvarium.org.

Його Всесвятість наголосив, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію.

Подаємо повний текст привітання.

Вселенський патріархат

Привітання

Його Всесвятості

Вселенського патріарха Варфоломія

до 29-го Дня незалежності України

24 серпня 2020 року

У цей день ми щиро вітаємо благочестивий український народ з 29-ю річницею проголошення незалежності Української Держави. Історія пов'язала Україну та Вселенський патріархат ще за давніх часів Київської Русі. Наприкінці Х століття Рівноапостольний Святий князь Володимир і справді шукав тої віри, яка могла б об’єднати його народ і дарувати йому мир і справедливість, а також надію на вічне життя. І він знайшов, що шукав, завдяки своїм посланцям, в Константинополі, у Святій Софії, базиліці Божественної Мудрості, де вони відвідали святі служби і не могли зрозуміти, чи є вони на Небі чи на землі. Тоді Святий Володимир і прийняв рішення щодо християнізації свого народу, прийнявши святе хрещення від ієрархів та священнослужителів Святої та Великої Церкви Христа, які прибули з Константинополя. Таким чином, Вселенський престол став Церквою-матір’ю для українського народу, а його християнізація привнесла християнські цінності в суспільство та здійняла рівень його цивілізованості завдяки літературі, мистецтву та освіті.

Відтоді минуло тисячоліття, тисячоліття багатої, але часом і страшної ​​історії, протягом якої Церква-мати завжди була поруч з боголюбивим українським народом, призначаючи її ієрархів, благословляючи її лідерів, освічуючи її господарів і спрямовуючи свої молитви її віруючим. До кінця особливо трагічного XX століття, відзначаючи тисячоліття християнізації Київської Русі, на український народ зійшло благословення відновити свою таку жадану незалежність від радянської атеїстичної держави, від якої вони отримали стільки страждань. І після більш ніж чверті століття політичної незалежності благочестивим православним вірянам України Вселенський престол дарував право на власну автокефальну Церкву.

У день незалежності ми бажаємо, щоб боголюбивий український народ завжди пам’ятав про віру своїх предків, як сказано про це у Посланні до Євреїв: "Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово Боже, i, дивлячись на кончину життя їхнього, наслiдуйте вiру їхню", з тим, щоб Українська Держава процвітала у мирі та справедливості, в любові та єдності, у сподіванні таким чином на Царство Небесне.

З цим розумінням даруємо всім вам - і цивільній, і церковній владі, і христолюбним збройним силам, і медичним співробітникам, і освітянам та всім громадянам доброї волі -наше патріарше благословення, бажаючи всім "усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил" (Якова 1:17) для процвітання та спасіння нашого любого українського народу.