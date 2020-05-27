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27 травня • оновлено в 22:18
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"Все зруйнувалося за кілька років": в Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

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Засуха в Криму призвела до того, що озеро Бугаз неподалік від Судака обміліло настільки, що по ньому пішки ходять качки.

Як говориться в блозі Зареми Сеітаблаєвої (ім'я та прізвище автора змінені в цілях безпеки) на "Крим. Реалії". Вона передає слова місцевих жителів, які запевняють, що ще кілька років тому Бугаз був повноводною водоймою, багатою на рибу і з водою, придатною для пиття.

"Зараз на дорозі, що веде до озера, стоїть табличка, що купання і лов риби заборонені, а штраф порушникам оцінили в 200 рублів. Коли я була на озері, то не побачила там жодного рибалки, але, як знову ж розповіли місцеві, рибалок немає, тому що з водойми зникла риба. Зате тепер озеро заросло водоростями і стало схожим на болотце, купатися в ньому навряд чи можливо. Якщо кілька років тому тут відпочивали перелітні птахи, то зараз вони минають водойму", – пише Зарема.

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

Крим. реалії

За її словами, це все відбувається через "бездумне викачування підземних вод в останні шість років". Власне, тому джерела, що живлять озеро, пропали або обміліли.

"Природа Криму дуже вразлива, тендітна, її становлення йшло тисячоліттями, а тепер руйнується за кілька років. Бездумне викачування підземних вод Криму за останні шість років призвело до різкого падіння їх рівня і, відповідно, до пересихання дуже багатьох кримських джерел", – написала Зарема .

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

Крим. реалії

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

У Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

Крим. реалії

Раніше навесні біля озера бушувала рослинність, а водою з озера зрошували виноградники.

"Навесні це озеро розливалося широко по окрузі, перетворюючись у великій, чистий і викликає захоплення навіть у місцевих водойму. Тут відразу з'являлася соковита рослинність, радуючи око і даруючи травникам цілющі збори ароматних трав. Багато років водою з озера зрошували навколишні виноградники Сонячної долини, до речі , аборигенних сортів. Води вистачало на все і всім. Але посуха і нещадне споживання підземних вод призвели до всихання озера", – місцевий краєзнавець.

За його словами, раніше по озеру можна було пропливти на човні, а зараз воно так обміліло, що по ньому пішки ходять качки. Крім того, невтішні прогнози екологів і на майбутнє. Вони вважають, що озеро навряд чи коли-небудь стане колишнім, так як крім дощових вод у нього більше немає підживлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півострів Крим насувається екологічна катастрофа.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Краматорськ
Теги
Новини Криму Крим без води Крим
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