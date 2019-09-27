Все зробила Росія: Сенцов розповів про зізнання ГРУшника і терористів "ДНР"

Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов розповів про розмови в ув'язненні з бійцем ГРУ Генштабу Росії і бойовиками "ДНР".
Подробицями поділився він в інтерв'ю "Новій газеті".
За словами Сенцова, вони відверто говорили про те, що в момент початку агресії бої проти ЗСУ вела армія країни-агресора. Окупацію Криму, за їхніми розповідями, готували також кадрові військові.
Сенцов розповів про зізнання ГРУ і "ДНР"
Нова газета
Сенцов зазначив, що з бійцем ГРУ він зустрівся в Ростовському суді, де розглядали їхні справи. Росіянин брав участь в окупації Криму та воював під Іловайськом, убивав українців.
"Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель, вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І друге – під Іловайськом, він говорив, усі основні речі робили вони, з "ополченцями" не контактували", – поділився українець.
"Я побачив людину, яка прямо про це говорила. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", – додав Сенцов.
Також Сенцов поспілкувався з двома терористами "ДНР".
"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був – то вішався, то різав себе. А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки. Я задав йому питання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?" – "А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", – поділився режисер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов висловив думку, що його особа не була важлива для президента Росії Володимира Путіна.
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