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28 вересня • оновлено в 18:51
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Все зробила Росія: Сенцов розповів про зізнання ГРУшника і терористів "ДНР"

20.3т Читати матеріал російською

Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов розповів про розмови в ув'язненні з бійцем ГРУ Генштабу Росії і бойовиками "ДНР".

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Новій газеті".

За словами Сенцова, вони відверто говорили про те, що в момент початку агресії бої проти ЗСУ вела армія країни-агресора. Окупацію Криму, за їхніми розповідями, готували також кадрові військові.

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Сенцов розповів про зізнання ГРУ і "ДНР"

Сенцов розповів про зізнання ГРУ і "ДНР"

Нова газета

Сенцов зазначив, що з бійцем ГРУ він зустрівся в Ростовському суді, де розглядали їхні справи. Росіянин брав участь в окупації Криму та воював під Іловайськом, убивав українців.

"Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель, вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І другепід Іловайськом, він говорив, усі основні речі робили вони, з "ополченцями" не контактували", – поділився українець.

"Я побачив людину, яка прямо про це говорила. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", – додав Сенцов.

Також Сенцов поспілкувався з двома терористами "ДНР".

"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був то вішався, то різав себе. А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки. Я задав йому питання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?""А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", – поділився режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов висловив думку, що його особа не була важлива для президента Росії Володимира Путіна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Нэзабаром Сравні
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да шо там,сам Путин заходил однажды с утюгом лосьена,так ,за жиздь перетереть ..с нехй делать..
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
российская тюрьма действует по особому на украинцев. Савченко поправилась на голодовке и стала депутатом, Сенцов подхватил там неуемную фантазию. может начать брать за это деньги?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага. Прямо все бежали ему планы командования рассказать. Сенцов не только бездарь, он еще и весьма ограниченно наделен умственными способностями. Врет, но по принципу: А мне рассказала та бабка, которой рассказала соседка, которой рассказал таксист, что вез человека который слышал, как об этом рассказывала бабка на остановке, что семечками торгует.
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