Все зробила Росія: Сенцов розповів про зізнання ГРУшника і терористів "ДНР"

Український режисер, звільнений із російського полону, Олег Сенцов розповів про розмови в ув'язненні з бійцем ГРУ Генштабу Росії і бойовиками "ДНР".

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Новій газеті".

За словами Сенцова, вони відверто говорили про те, що в момент початку агресії бої проти ЗСУ вела армія країни-агресора. Окупацію Криму, за їхніми розповідями, готували також кадрові військові.

Сенцов розповів про зізнання ГРУ і "ДНР" Нова газета

Сенцов зазначив, що з бійцем ГРУ він зустрівся в Ростовському суді, де розглядали їхні справи. Росіянин брав участь в окупації Криму та воював під Іловайськом, убивав українців.

"Я був вражений, що ще 24 березня, за три дні до захоплення будівель, вони перевезли з Новоросійська до Севастополя військові катери. Оперативний план захоплення Криму з'явився за кілька днів. І друге – під Іловайськом, він говорив, усі основні речі робили вони, з "ополченцями" не контактували", – поділився українець.

"Я побачив людину, яка прямо про це говорила. Йому не було сенсу брехати, тому що він сідав у в'язницю", – додав Сенцов.

Також Сенцов поспілкувався з двома терористами "ДНР".

"Один воював за гроші, зовсім несамовитий був – то вішався, то різав себе. А інший був домашній хлопчик, такий комсомолець, 21-22 роки. Я задав йому питання: "2014 рік, бої, регулярна армія. Як ви могли протистояти?" – "А що, у нас всього було більше: танків більше, "Градів" більше, артилерії більше. Звичайно, нас не могли перемогти". Звідки все це? Він розумів", – поділився режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов висловив думку, що його особа не була важлива для президента Росії Володимира Путіна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!