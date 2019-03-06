"Все за*руть!" У Криму запанікували через туристів-бидла з Росії. Фото

В анексованому Криму забили на сполох через нашестя російських туристів, які з року в рік знищують півострів.

Гнівний пост на сторінці у Facebook розмістив фанат "русского міра", кримський блогер Олександр Горний.

"Крим прекрасний і йому потрібно боятися тільки двох речей: героїв "Кримської весни", які за*рали своїми багатоповерховими шалманами парки і набережні, й туристів, які гірші за варварів", — написав він.

За словами Горного, на півострів їде "бидлостан".

"Та й тут народ попадається ще той, який се*е, де живе. Подивіться на ці написи, стрічки і зарубки... Зорепад спогадів, ну що за новоспечена сімейна бидлятина тут відзначилася? Ну ось на*ріна вішати ваші ці с*ані стрічки і спотворювати кущ? Туристи з Литкаріно це щось... Пітер, Славік, Кіса і далі за списком..." — розлютився блогер.

"А кажуть українці й росіяни не брати... Звичайно ні, але мабуть однояйцеві близнюки. Нехай у Криму буде якомога менше туристів, це шанс йому зберегтися, а інакше все зас*уть", — підсумував він.

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим ФБ Олександра Гірського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій росіянами кримській Феодосії запанікували через нову катастрофу. Курортне місто завалило сміттям із полігону, який розташований неподалік.

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