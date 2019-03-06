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"Все за*руть!" У Криму запанікували через туристів-бидла з Росії. Фото

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В анексованому Криму забили на сполох через нашестя російських туристів, які з року в рік знищують півострів.

Гнівний пост на сторінці у Facebook розмістив фанат "русского міра", кримський блогер Олександр Горний.

"Крим прекрасний і йому потрібно боятися тільки двох речей: героїв "Кримської весни", які за*рали своїми багатоповерховими шалманами парки і набережні, й туристів, які гірші за варварів", — написав він.

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За словами Горного, на півострів їде "бидлостан".

"Та й тут народ попадається ще той, який се*е, де живе. Подивіться на ці написи, стрічки і зарубки... Зорепад спогадів, ну що за новоспечена сімейна бидлятина тут відзначилася? Ну ось на*ріна вішати ваші ці с*ані стрічки і спотворювати кущ? Туристи з Литкаріно це щось... Пітер, Славік, Кіса і далі за списком..." — розлютився блогер.

"А кажуть українці й росіяни не брати... Звичайно ні, але мабуть однояйцеві близнюки. Нехай у Криму буде якомога менше туристів, це шанс йому зберегтися, а інакше все зас*уть", — підсумував він.

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Росіяни спотворюють Крим

Росіяни спотворюють Крим

ФБ Олександра Гірського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованій росіянами кримській Феодосії запанікували через нову катастрофу. Курортне місто завалило сміттям із полігону, який розташований неподалік.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Каменский Валентин
Каменский Валентин
А доблестные укропы Крым от воды освободили, запрудили СКК. А еще вспомните, как вы их от электричества обрезали. А еще в том году в Крыму отдохнули 1,5 млн украинцев, которые везде отличались невоспитанностью. Рагули, хуле. Но правительство русского украинца Гройсмана приняло решение считать их "не отдохнувшими".
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3
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Каменский Валентин, "Тагил рулит" известно по всему миру. Так кто быдлота? Оккупант по международным законам должен снабжать всем окуп. территории, в том числе светом и водой. Как там в раисе: " Взялся за гуж, не пиз.и что не дюж".
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Ронович Рон
Ронович Рон
Приедьте в Одессу в конце сезона, посмотрите на что похожи одесские пляжи, после отъезда "великокультурных" европейских украинцев, прежде чем про кого-то писать.
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2 из 3 ответов | показать все
Ронович Рон
Ронович Рон
Вакула Кузнец, ты овца в августе приедь, лажерон тупой, когда твои побратимы домой разъедутся, там не надписи на стенах, а горы пивных бутылок, объедков, и т.д.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец, Ланжероне.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
"Киса и Ося были тут". Со времен Ильфа и Петрова мало что поменялось.
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