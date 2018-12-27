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''Всі в пекло потрапите!'' В Україні розповіли, як УПЦ МП залякує парафіян

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Представники УПЦ Московського патріархату після створення Православної церкви України масово залякували прихожан пеклом, щоб ті не переходили до ПЦУ.

Про це в ефірі програми "Інформаційний вечір" на "5 каналі" розповів архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Він нагадав, що після створення нової єдиної церкви в Україні права всіх громадян, зокрема і тих, хто хоче залишитися в російській церкві, захищені законом. А тих, хто все ж хоче піти, ніхто не має права примушувати залишитися.

"Ніхто не має права їх залякувати, ніхто не має права приїжджати до них, як це було в багатьох селах: на Рівненщині, на Тернопільщині. Коли завозили з монастирів якихось сторонніх людей і починали масовано залякувати перед російськими телекамерами. "Ви в пекло потрапите, це все розкол, це все страшне, неправдиве і так далі, тому повертайтеся назад в єдину рятувальну канонічну церкву", – розповів Зоря.

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Євстратій Зоря

Євстратій Зоря

скріншот

Варто відзначити, що 27 грудня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднив закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати в назві приналежність до Росії.

Церква протягом чотирьох місяців з цього дня повинна перереєструватися і змінити назву. Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники релігійної організації не матимуть доступу до частин і з'єднань Збройних Сил України та інших українських військових формувань в місцях їх дислокації.

Якщо протягом чотирьох місяців УПЦ МП не внесе зміни в свою офіційну назву, її статут втратить силу в частині, якою визначається повна офіційна назва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила законопроект, який зобов'язує УПЦ МП в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Предстоятель новоствореної ПЦУ Епіфаній підтримав ініціативу.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Теги
єдина церкваУПЦ МПРПЦ
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Файбер Моня
Файбер Моня
По факту, всё происходит с точностью до наоборот: адепты секты Епуц всячески запугивают мифическими карами украинских верующих, с целью подчинения их турецкому папе, который не имеет заметной поддержки даже в православном мире. ))
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Файбер Моня, По факту твое мнение меньше всего интересует украинцев,у нас есть право выбора и это четко прописано.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"рассказал Зоря" ну ясно...
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минин евген
минин евген
ёбанное МП, ёбаные кацапские сектанты.
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