''Всі в пекло потрапите!'' В Україні розповіли, як УПЦ МП залякує парафіян

Представники УПЦ Московського патріархату після створення Православної церкви України масово залякували прихожан пеклом, щоб ті не переходили до ПЦУ.

Про це в ефірі програми "Інформаційний вечір" на "5 каналі" розповів архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Він нагадав, що після створення нової єдиної церкви в Україні права всіх громадян, зокрема і тих, хто хоче залишитися в російській церкві, захищені законом. А тих, хто все ж хоче піти, ніхто не має права примушувати залишитися.

"Ніхто не має права їх залякувати, ніхто не має права приїжджати до них, як це було в багатьох селах: на Рівненщині, на Тернопільщині. Коли завозили з монастирів якихось сторонніх людей і починали масовано залякувати перед російськими телекамерами. "Ви в пекло потрапите, це все розкол, це все страшне, неправдиве і так далі, тому повертайтеся назад в єдину рятувальну канонічну церкву", – розповів Зоря.

Євстратій Зоря скріншот

Варто відзначити, що 27 грудня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднив закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати в назві приналежність до Росії.

Церква протягом чотирьох місяців з цього дня повинна перереєструватися і змінити назву. Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники релігійної організації не матимуть доступу до частин і з'єднань Збройних Сил України та інших українських військових формувань в місцях їх дислокації.

Якщо протягом чотирьох місяців УПЦ МП не внесе зміни в свою офіційну назву, її статут втратить силу в частині, якою визначається повна офіційна назва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила законопроект, який зобов'язує УПЦ МП в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Предстоятель новоствореної ПЦУ Епіфаній підтримав ініціативу.