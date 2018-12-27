''Всі в пекло потрапите!'' В Україні розповіли, як УПЦ МП залякує парафіян

Представники УПЦ Московського патріархату після створення Православної церкви України масово залякували прихожан пеклом, щоб ті не переходили до ПЦУ.
Про це в ефірі програми "Інформаційний вечір" на "5 каналі" розповів архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Він нагадав, що після створення нової єдиної церкви в Україні права всіх громадян, зокрема і тих, хто хоче залишитися в російській церкві, захищені законом. А тих, хто все ж хоче піти, ніхто не має права примушувати залишитися.
"Ніхто не має права їх залякувати, ніхто не має права приїжджати до них, як це було в багатьох селах: на Рівненщині, на Тернопільщині. Коли завозили з монастирів якихось сторонніх людей і починали масовано залякувати перед російськими телекамерами. "Ви в пекло потрапите, це все розкол, це все страшне, неправдиве і так далі, тому повертайтеся назад в єдину рятувальну канонічну церкву", – розповів Зоря.
Євстратій Зоря
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Варто відзначити, що 27 грудня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднив закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати в назві приналежність до Росії.
Церква протягом чотирьох місяців з цього дня повинна перереєструватися і змінити назву. Священнослужителі, релігійні проповідники, наставники релігійної організації не матимуть доступу до частин і з'єднань Збройних Сил України та інших українських військових формувань в місцях їх дислокації.
Якщо протягом чотирьох місяців УПЦ МП не внесе зміни в свою офіційну назву, її статут втратить силу в частині, якою визначається повна офіційна назва.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 20 грудня ухвалила законопроект, який зобов'язує УПЦ МП в своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Предстоятель новоствореної ПЦУ Епіфаній підтримав ініціативу.
В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.
Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, уточнивши, що люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання.
Після цього парафії почали масово переходити до ПЦУ. Спочатку про рішення розповіли парафіяни Свято-Преображенського собору у Вінниці. Митрополит Вінницький і Барський Симеон заявив, що тепер він служить незалежній церкві, і закликав людей слідувати за ним.
21 грудня ще три парафії у Вінницькій області перейшли в ПЦУ. На цей крок пішли в храмі святої великомучениці Параскеви села Тютьки, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.
У той же день подібне рішення прийняв перший прихід на Закарпатті в селі Минай.
24 грудня до ПЦУ приєдналися ще три громади УПЦ МП у Львівській області та п'ять - у Вінницькій.
А 26 грудня стало відомо про аналогічне рішення Свято-Миколаївської парафії с. Доброгорща, в Хмельницькому районі. Після єдину церкву підтримали ще дві парафії у Вінницькій області і одна в Тернопільській.
У зв'язку з рішенням перейменувати УПЦ МП патріарх Московський і всієї Русі Кирило пригрозив масштабними акціями і кровопролиттям.
Як з'ясувалося 27 грудня, прихід Православної церкви України в селі Доброгорща Хмельницької області вже отримав погрози від УПЦ МП.
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