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"Все умів на війні": Бутусов розповів про подвиги загиблого воїна "Азову"

1.3т Читати матеріал російською

Загиблий на Донбасі боєць "Азову" Роман Романенко ("Бич") був командиром снайперського відділення і на його рахунку мінімум чотири ліквідованих окупанти.

Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, молодший лейтенант загинув під час виконання бойового завдання із контрснайперської боротьби.

Роман Романенко

Роман Романенко

Facebook Юрія Бутусова

"25-річний Воїн, мотивований, професійний, учасник футбольних "ультрас" "Дніпра". На його бойовому рахунку чотири документально підтверджених ліквідації російських найманців, а також десяток непідтверджених, яких він бачив у приціл, але щодо яких не було фіксації. Він все знав і все умів на цій війні, захисник України, гідний найдобрішої пам'яті назавжди. Єдина дитина у сім'ї", – розповів він.

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Бутусов уточнив, що прощання з юним героєм відбудеться о 14:00 14 серпня у Дніпрі по вулиці 20-річчя Перемоги, 51.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Дніпро
Тег
"Азов"
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филипп филипыч
филипп филипыч
эй, бутусов назови фио и дату рождения 4 российских наемников. в твоих официально подтвержденных документах эти данные есть же?)) заодно все проверят и убедятся что россия воюет с украиной. че слабо всем доказать это?
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Golan Sim
Golan Sim
-1 нацист. Good job!
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филипп филипыч
филипп филипыч
единственный ребенок в семье... семья теперь рада что отправила его зарабатывать деньги убийствами? люди приходите на похороны. чем больше придет тем лучше - сделают выводы.
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