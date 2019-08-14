"Все умів на війні": Бутусов розповів про подвиги загиблого воїна "Азову"

Загиблий на Донбасі боєць "Азову" Роман Романенко ("Бич") був командиром снайперського відділення і на його рахунку мінімум чотири ліквідованих окупанти.

Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, молодший лейтенант загинув під час виконання бойового завдання із контрснайперської боротьби.

Роман Романенко Facebook Юрія Бутусова

"25-річний Воїн, мотивований, професійний, учасник футбольних "ультрас" "Дніпра". На його бойовому рахунку чотири документально підтверджених ліквідації російських найманців, а також десяток непідтверджених, яких він бачив у приціл, але щодо яких не було фіксації. Він все знав і все умів на цій війні, захисник України, гідний найдобрішої пам'яті назавжди. Єдина дитина у сім'ї", – розповів він.

Бутусов уточнив, що прощання з юним героєм відбудеться о 14:00 14 серпня у Дніпрі по вулиці 20-річчя Перемоги, 51.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Національної гвардії, житель Дніпра Роман Романенко. Одразу військовим не вдалося евакуювати його тіло.

Зі свого боку терористи, які воюють на Донбасі, виклали у мережу страшне фото понівеченого тіла українського лейтенанта.

13 серпня воїнам полку "Азов" вдалося домовитися про обмін і забрати тіло побратима.

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