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23 грудня • оновлено в 16:08
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"Все перетворюється на ла*но!" У мережі показали реалії "русского міра" в Донецьку

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Жителі тимчасово окупованого Росією Донецька показали, як зараз виглядає центр міста, який найбільш постраждав у результаті обстрілів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Zello-XOXMA у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Жив такий собі Донецьк, "пригноблений" Україною, з новобудовами, роботою, новим аеропортом, із Лігою чемпіонів на новому стадіоні. А потім раптом – бац!! І його "асвабаділі", – йдеться у підписі під роликом.

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У мережі показали реалії "русского міра" у Донецьку

У мережі показали реалії "русского міра" у Донецьку

Скріншот із відео

Водночас наголошується, що подібне відбувається з кожною територією, на яку приходить "русскій мір" – "її чекає розруха, гнітюча імла і сіра зона".

Так, на кадрах показано центр Донецька – зокрема повністю зруйновані будівлі одного з автомобільних салонів і супермаркету Metro. Від другого після того, як терористи "ДНР" розграбували його ще у 2014 році, залишилися тільки бетонні конструкції.

Так магазин виглядав до обстрілу у 2014 році

Так магазин виглядав до обстрілу у 2014 році

twitter.com/ZelloXoxma

"Кількість осколків тут реально зашкалює!" – зазначив автор відео.

Все, що залишилося від Metro у Донецьку

Все, що залишилося від Metro у Донецьку

twitter.com/ZelloXoxma

Зі свого боку підписники додали, що це і є ті реалії "русского міра", яких так хотіли деякі місцеві жителі, котрі виступали за створення "Л/ДНР".

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

twitter.com/ZelloXoxma

"Гадаю, що кожен отримав те, що заслужив?", "Абхазія повторилася", "Що означає повторилася? Це не випадковість! Це креслення, за яким роблять "русскій мір". Не треба вважати цих людей профанами, вони експерти в подібному будівництві", "Комендантська година і вбивці зі зброєю у владі", "Бо там, де "русскій мір", все перетворюється на лайно", "Росія, якщо так триватиме, буде скоро колонією США, Європи... відповідно "ДНР", "ЛНР" теж підуть під роздачу", "Донецьк перетворився просто на російський полігон, а на полігоні не потрібна інфраструктура", "А так хотілося "русского міра", "Так багато хто хотів із Раіссією, нехай сьорбають щастя повною ложкою", "В кінці відео на землі лежить вата – дуже символічно", – коментують користувачі.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

twitter.com/ZelloXoxma

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої за "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.

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Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Тег
ОРДЛО
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Червоний Данило
Червоний Данило
россия, русский мир, напоминает деревянный сарай с дыркой, в которой кучей наложено многовековое гов-но!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сами в себя стреляли? ну-ну... надеюсь, скоро вы в Киеве сами в себя стрелять будете, и центр Киева будет также выглядеть...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бaндеровским отродья! Это же вы и разбомбили! Русский мир придёт в Донбасс, когда вы оттуда уберетесь! Хотите посмотреть на русский мир - поезжайте в Крым!
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