"Все перетворюється на ла*но!" У мережі показали реалії "русского міра" в Донецьку

Жителі тимчасово окупованого Росією Донецька показали, як зараз виглядає центр міста, який найбільш постраждав у результаті обстрілів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Zello-XOXMA у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Жив такий собі Донецьк, "пригноблений" Україною, з новобудовами, роботою, новим аеропортом, із Лігою чемпіонів на новому стадіоні. А потім раптом – бац!! І його "асвабаділі", – йдеться у підписі під роликом.

У мережі показали реалії "русского міра" у Донецьку Скріншот із відео

Водночас наголошується, що подібне відбувається з кожною територією, на яку приходить "русскій мір" – "її чекає розруха, гнітюча імла і сіра зона".

Так, на кадрах показано центр Донецька – зокрема повністю зруйновані будівлі одного з автомобільних салонів і супермаркету Metro. Від другого після того, як терористи "ДНР" розграбували його ще у 2014 році, залишилися тільки бетонні конструкції.

Так магазин виглядав до обстрілу у 2014 році twitter.com/ZelloXoxma

"Кількість осколків тут реально зашкалює!" – зазначив автор відео.

Все, що залишилося від Metro у Донецьку twitter.com/ZelloXoxma

Зі свого боку підписники додали, що це і є ті реалії "русского міра", яких так хотіли деякі місцеві жителі, котрі виступали за створення "Л/ДНР".

Скріншот коментарів twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів twitter.com/ZelloXoxma

"Гадаю, що кожен отримав те, що заслужив?", "Абхазія повторилася", "Що означає повторилася? Це не випадковість! Це креслення, за яким роблять "русскій мір". Не треба вважати цих людей профанами, вони експерти в подібному будівництві", "Комендантська година і вбивці зі зброєю у владі", "Бо там, де "русскій мір", все перетворюється на лайно", "Росія, якщо так триватиме, буде скоро колонією США, Європи... відповідно "ДНР", "ЛНР" теж підуть під роздачу", "Донецьк перетворився просто на російський полігон, а на полігоні не потрібна інфраструктура", "А так хотілося "русского міра", "Так багато хто хотів із Раіссією, нехай сьорбають щастя повною ложкою", "В кінці відео на землі лежить вата – дуже символічно", – коментують користувачі.

Скріншот коментарів twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів twitter.com/ZelloXoxma

Скріншот коментарів twitter.com/ZelloXoxma

Жил такой себе Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его "асвабадили"!

Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33 – Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) 22 грудня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої за "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.

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