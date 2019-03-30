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"Все накривається мідним тазом": фанат Путіна визнав провал "Кримської весни"

3.3тЧитати матеріал російською

Партія "Єдина Росія" вирішила повністю дискредитувати ідею "Кримської весни" і "вилазила" всі роки анексії Криму виключно за рахунок федерального бюджету, інфраструктурних успіхів федералів і нещадною експлуатацією імені президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив кримський блогер і затятий фанат Росії Олександр Горний в ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, партія приречена на провал.

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"У Криму "Єдина Росія", по всій вірогідності, накривається "мідним тазом", а восени вибори в Держраду і місцеві органи влади. Скажу більше, з цього партійного нещастя біжать депутати. Ті, хто більш менш ще дружить з совістю і головою, вирішили йти з цієї ганьби. Це наслідок повного провалу внутрішньої кримської політики, про що я так багато писав і свого часу говорив Сергію Аксьонову. Той шабаш, який тут був влаштований тими, хто перефарбувався і вписався в Єдро, повинен мати один підсумок – з речами на вихід, руки за спину і бажано в наручниках", – зазначив Горний.

Партія "Єдина Росія"

Партія "Єдина Росія"

echo.msk.ru

Також блогер поскаржився на хамство партії:

"Ці, навіть не знаю, як їх назвати, приватизували Кримську весну, обвішавши плакатами і білбордами, незрозуміло за чий бюджетний рахунок, весь Крим! Як мені розповіли, більшість знайомих чиновників, від керівників державних організацій і установ, вимагали розвішувати цю партійну макулатуру мало не в туалетах! Ну зовсім просто знахабніли!"

Партія "Єдина Росія"

Партія "Єдина Росія"

echo.msk.ru

Крім того, блогер зробив акцент на тому, що в 2014 році кримчани голосували не особливо розібравшись за кого, в результаті "за що боролися, на те й напоролися".

"Перефарбовані шахраї обвішалися російськими прапорами і портретами Путіна. Розпиляли все, що можна, забудували парки і набережні, обіцянки свої не виконали, і з чим вони зібралися йти на вибори? Їм нічого пред'явити. Звичайно, вони будуть розповідати про успіхи", – пише він.

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Також Горний запропонував розібратися, в діях "Єдиної Росії": навіщо вони все знищили, зруйнували і чому.

"Вони не чують не тільки звичайних людей, а й зжирають, як людожери своїх же єдросів, як в Держраді, так і на місцях. Рішення приймаються вузькою групка осіб в Сімферополі і жорстко нав'язуються на місцях, найчастіше з урахуванням вузькогрупових шкурних інтересів. Місцевих депутатів просто ламають через коліно з погрозами репресій. Про це я чув не від одного депутата-єдросса, які говорять, що їм просто противна вся ця історія, але вони бояться кинути мандат раніше терміну, так як може постраждати їх бізнес, та й вони самі. Феодосія найяскравіший приклад цього партійного свавілля. Апогеєм усього цього свинства стало переслідування і стеження за проросійськими громадськими діячами, звинувачення нас в тому, що ми сидимо на 30 Серебрянніков СБУ і Держдепу", – обурюється фанат Путіна.

Партія "Єдина Росія"

Партія "Єдина Росія"

echo.msk.ru

"На превеликий жаль Федеральний центр і Кремль зокрема не володіє повністю ситуацією в Криму. Їм шлють липові звіти, які повністю спотворюють поточну картину. Дуже хочеться вірити, що незважаючи на той адміністративний ресурс, який тут скоро врублять на повну, ця зараза більше не проповзе в російські органи влади", – резюмував кримський блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий кримнашіст жорстко розгромив Путіна. За його словами, президенту РФ більше не вірять.

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Федоров Федор
Федоров Федор
Все верно,туда вступили все бывшие укрочиновники,получившие паспорта РФ.И результат не заставил себя ждать)Цель у них одна - остаться в креслах и набивать карманы.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В обозе совсем уже не смотрят что публикуют . На последнем фото подписанном "Партия Единая Россия" Почему то стоит руководитель другой партии "Родина" с символикой партии "Родина"
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