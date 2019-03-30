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"Все мре, все гине!" У Криму забили на сполох через серйозної проблеми

5.3тЧитати матеріал російською

Кримчани зіткнулися з черговою проблемою через анексію півострова Росією.

У Twitter-акаунті "RoksolanaToday&Крим" був опублікований знімок із зображенням риболовецьких суден. Авторка поста повідомила, що велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму, яке не забороняють маріонетки Кремля.

Також кримчанка підкреслила, що через дії окупантів, стрімко зникають промислові види риб.

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"Все мре, все гине, поки Крим в чужій гавані. Велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму. Дельфіни потрапляють в трали риболовецьких суден. У місці з тим з 26 промислових видів риби в Криму залишилося шість", — йдеться в соцмережі .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали несамовиті фото з Криму. На них можна побачити 166 дітей на вкраденому півострові, які залишилися без батьків.

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Тема
анексія Криму
Тег
Крим
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Аннексия — (от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и противоправное присоединение одним государством территории или части территории другого государства. Не было ни насилия, ни присоединения "территории другого государства". В состав России вошло независимое государство - Республика Крым, в соответствии с принятой декларацией о независимости от 11.03.2014.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"из 26 промысловых видов рыбы в Крыму осталось шесть", !!!!!!! . Объясните кто нибудь на Украине ,этой тупой бабище Роксолане ,Что рыба водится не "В Крыму" а в море А море у нас с Украиной ,пока ,общее.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Какая многоплановая роксолана и в мостах эксперт, и в экологии, и в промысловых видах рыбы.
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