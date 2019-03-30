"Все мре, все гине!" У Криму забили на сполох через серйозної проблеми

Кримчани зіткнулися з черговою проблемою через анексію півострова Росією.

У Twitter-акаунті "RoksolanaToday&Крим" був опублікований знімок із зображенням риболовецьких суден. Авторка поста повідомила, що велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму, яке не забороняють маріонетки Кремля.

Також кримчанка підкреслила, що через дії окупантів, стрімко зникають промислові види риб.

"Все мре, все гине, поки Крим в чужій гавані. Велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму. Дельфіни потрапляють в трали риболовецьких суден. У місці з тим з 26 промислових видів риби в Криму залишилося шість", — йдеться в соцмережі .

все мре

Все гине поки Крим в чужій гавані

Велика частина дельфінів гине від промислового рибальства біля берегів Криму. (Дельфіни потрапляють в трали риболовецьких судів).

У місці з тим з 26 промислових видів риби в Криму залишилося шість pic.twitter.com/ymPQlO9g3q - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 30 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали несамовиті фото з Криму. На них можна побачити 166 дітей на вкраденому півострові, які залишилися без батьків.

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