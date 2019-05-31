"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму

В окупованому Росією Криму пляжі не готові приймати відпочивальників.

Про це у Facebook повідомила мешканка Севастополя Олена Демченко, яка опублікувала в мережі фото з місцевого пляжу.

"Що у нас нового? На жаль, усе старе. Сьогодні 30 травня, через день – літо! Наші пляжі готові приймати відпочивальників? Пляж "Парк Перемоги" вже повен людьми. В море зайти – можна ноги поламати, роздягальня в доступному для огляду просторі – одна єдина, в яку страшно зайти, опори для навісів від сонця прогнили та іржаві, теж готові впасти на голови туристів у будь-який момент. Зате активно відкриваються оновлені торгові точки, які займають основну територію пляжу", – поскаржилася кримчанка.

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Користувачі мережі активно коментували пост, обговорюючи, що за п'ять років окупації ситуація з курортами в Криму тільки погіршилася.

"Жах", "Жах. Нічого не змінюється", "Це Росія", "Через 4 роки тут буде місто-сад", "Красивим жінкам роздягальні не потрібні", "Винні попередники бандерівці. І марсіани з піндосами", "Роздягальні нові тобто, красиві, дерев'яні, білі, але в них немає гачків для одягу. Все в руках тримати доводиться", – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму знову показали порожні пляжі на початку курортного сезону.

Зазначимо, що в Криму три гектари пляжної зони Севастополя віддадуть під нову військову базу Росії.

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