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/Суспільство

"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму

2.2тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму пляжі не готові приймати відпочивальників.

Про це у Facebook повідомила мешканка Севастополя Олена Демченко, яка опублікувала в мережі фото з місцевого пляжу.

"Що у нас нового? На жаль, усе старе. Сьогодні 30 травня, через день – літо! Наші пляжі готові приймати відпочивальників? Пляж "Парк Перемоги" вже повен людьми. В море зайти – можна ноги поламати, роздягальня в доступному для огляду просторі – одна єдина, в яку страшно зайти, опори для навісів від сонця прогнили та іржаві, теж готові впасти на голови туристів у будь-який момент. Зате активно відкриваються оновлені торгові точки, які займають основну територію пляжу", – поскаржилася кримчанка.

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Пляж у Севастополі

Користувачі мережі активно коментували пост, обговорюючи, що за п'ять років окупації ситуація з курортами в Криму тільки погіршилася.

"Жах", "Жах. Нічого не змінюється", "Це Росія", "Через 4 роки тут буде місто-сад", "Красивим жінкам роздягальні не потрібні", "Винні попередники бандерівці. І марсіани з піндосами", "Роздягальні нові тобто, красиві, дерев'яні, білі, але в них немає гачків для одягу. Все в руках тримати доводиться", – писали в мережі.

"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму
"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму
"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму
"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму
"Усе гниле та іржаве!" Опубліковані фото "убитих" пляжів у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму знову показали порожні пляжі на початку курортного сезону.

Зазначимо, що в Криму три гектари пляжної зони Севастополя віддадуть під нову військову базу Росії.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСевастополь
Теги
Кримвідпочінок Крим
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Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
Какой ужос! Украинцы, не едьте вы в тот Крым! Езжайте в Одессу. Там и пляжи в идеальном состоянии и канализацию в этом году ни разу не прорывало.
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
пляж как пляж, не нравится - возвращайте....
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