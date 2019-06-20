"Все будувалося на брехні!" Кравчук жорстко розгромив СРСР

Перший президент України Леонід Кравчук розкритикував СРСР за тотальну брехню влади і відсутність поваги до народу.

З такою критикою Кравчук виступив в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 20 червня, кажучи про трагічні події через Чорнобильську АЕС.

"Якщо взяти всю історію компартії, від 1917 року, Ленін, Сталін і так далі... Я знаю добре ідеологію зсередини. Все будувалося на брехні. Було головне не те, що нам робити або не робити. А те, як подивляться на те, що ми робимо. Особливо на Заході", - сказав Кравчук.

"Людина не існувала як людина. Була б країна рідна, і немає інших турбот. Все це було сфокусовано на тому, що про нас подумають", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравчук розповів, що Чорнобильської катастрофи могло б не бути, проте фатальне рішення було прийнято компартією в Києві.

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