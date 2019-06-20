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"Все будувалося на брехні!" Кравчук жорстко розгромив СРСР

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Перший президент України Леонід Кравчук розкритикував СРСР за тотальну брехню влади і відсутність поваги до народу.

З такою критикою Кравчук виступив в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 20 червня, кажучи про трагічні події через Чорнобильську АЕС.

"Якщо взяти всю історію компартії, від 1917 року, Ленін, Сталін і так далі... Я знаю добре ідеологію зсередини. Все будувалося на брехні. Було головне не те, що нам робити або не робити. А те, як подивляться на те, що ми робимо. Особливо на Заході", - сказав Кравчук.

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"Людина не існувала як людина. Була б країна рідна, і немає інших турбот. Все це було сфокусовано на тому, що про нас подумають", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравчук розповів, що Чорнобильської катастрофи могло б не бути, проте фатальне рішення було прийнято компартією в Києві.

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Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
СРСРЧорнобиль
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Anin Georgij
Anin Georgij
Первый секретарь ЦК Компартии Украины,кандидат в члени Политбюро ЦК КПСС СССР Леонид Кравчук раскритиковал СССР за тотальное вранье властей и отсутствие уважения к народу. Т.е. раскритиковал себя за собственное враньё в эпоху СССР.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Потрясающе. Человек, с юношеских лет и до седых волос целенаправленно и без зазрения совести продвигавший свою карьеру по партийной линии, курировавший коммунистическую идеологию сперва на городском, потом на областном, а затем и на республиканском уровне, на самом закате СССР ставший вторым человеком в КПУ и членом ЦК КПСС, говорит об аморальности и лжи??? Одним из главных творцов которой был бОльшую часть жизни сам??? Чёрт возьми, я тоже циник, но от подобного впадаю в ступор…
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Зато теперь все на правде у вас построено! И на уважении! А Кравчук в СССР нехилую карьеру так то построил. На лжи. Разоблачитель нашелся.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так национальный слоган "А нас то за что"? не с пустого же места взялся. )))))))))))))))))))))
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