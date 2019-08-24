"Все буде Україна!" На Донбасі передали "привіт" окупантам в День незалежності

Партизани на Донбасі розклеїли по Луганську наклейки з привітаннями до Дня незалежності України.

Про це у себе в Facebook повідомив головний редактор сайту "Інформаційне опір" Юрій Карін.

"Все буде Україна!", - передають наші люди поздоровлення з окупованих територій. Зі святом Незалежності дорогі брати і сестри!!! ", - написав він.

Його пост викликав бурхливу реакцію серед підписників. "Потрібно було заліпити все цими наклейками ... Шкода мало людей які не бояться це робити ... Разом сила!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!", - пораділи в коментарях.

Читайте на OBOZREVATEL, як співачка Тіна Кароль виконала гімн на даху консерваторії в центрі Києва.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!