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"Все буде Україна!" На Донбасі передали "привіт" окупантам в День незалежності

1.9т Читати матеріал російською

Партизани на Донбасі розклеїли по Луганську наклейки з привітаннями до Дня незалежності України.

Про це у себе в Facebook повідомив головний редактор сайту "Інформаційне опір" Юрій Карін.

"Все буде Україна!", - передають наші люди поздоровлення з окупованих територій. Зі святом Незалежності дорогі брати і сестри!!! ", - написав він.

"Все буде Україна!" На Донбасі передали "привіт" окупантам в День незалежності

Його пост викликав бурхливу реакцію серед підписників. "Потрібно було заліпити все цими наклейками ... Шкода мало людей які не бояться це робити ... Разом сила!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!", - пораділи в коментарях.

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Теми
День Незалежності Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Карін
Місце
Україна
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