"Все буде добре": мережу підірвало відео із грузинським добровольцем на Донбасі

У мережі викликало ажіотаж відео із грузинським добровольцем, який воює на українському боці на Донбасі проти російських окупантів.

Його опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Автори відео зазначили, що Гоча воював проти росіян, які увірвалися в його рідну країну у 2008 році, і втратив у боях своїх побратимів. Зараз чоловік допомагає захищати від агресора незалежність України у складі 24-ї бригади ЗСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"11 років тому 8 серпня 2008 року Росія почала війну і окупувала 20% Грузії. А у 2014 році прийшла в Україну. І Гоча вважає своїм обов'язком боротися із загарбниками. Ми вдячні тим, хто допомагає здобувати Україні перемогу над окупантом", – йдеться у пості.

Сам Гоча зазначив, що просто не міг не приїхати на війну на Донбасі, бо тут у нього є український побратим, який у 2008 році також став на захист Грузії від путінських окупантів.

"Ваші хлопці нам допомогли, коли у нас було важко. Між іншим, тут, у нас у батальйоні, є одна людина, яка у 2008 році нам допомагала. Українець. Коли він мені це сказав, ви не уявляєте, яка гордість у мене з'явилася, що я саме поруч із цією людиною зараз стою і пліч-о-пліч воюю проти окупанта", – сказав грузинський легіонер.

Доброволець із Грузії Скріншот відео

"А як я можу не бути тут? Я віддаю чоловічий борг. На місяці буде – там воюватиму проти окупанта. Не має значення країна. Мої кревні загинули. А я така людина, яка сказала: кров на кров піду, поки я дихаю, я зі зброєю в руках стоятиму заради справедливості. Рано чи пізно будь-яка людина вмирає. А коли перед Богом станеш, що скажеш? Я помер, бо окупував чужу батьківщину, чужу землю? Треба померти гідно. Все буде добре, я знаю, що Бог завжди любить справедливих людей", – посміхаючись, додав захисник України.

Відео з ним знайшло великий відгук в українському сегменті Facebook. Так, всього за годину з моменту публікації воно зібрало майже 2 тисячі лайків, майже сотню коментарів і близько 400 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе назвав Крим територією України, а Росію – окупантом. За словами артиста, ніякої історичної справедливості у подіях 2014 року немає.

Раніше він назвав президента РФ Володимира Путіна загарбником, заявивши, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

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