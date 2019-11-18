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18 листопада • оновлено в 14:10
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"Врятував пілот!" З'явилися нові деталі НП з Boeing 737 у Харкові

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Boeing 737-800 NG, на якому 189 українських туристів поверталися з відпочинку в Єгипті, здійснив дві аварійні посадки в умовах густого туману.

Подробицями НП поділилася пассажирка Ірина Івченко, яка летіла з Шарм-ель-Шейха з двома дітьми, у Facebook. Про те, що лайнер із українськими туристами ледве зміг приземлитися в аеропорту Харкова стало відомо 18 листопада. Дівчина висловила подяку пілотові Олексію Якимчуку, якому двічі протягом кількох годин довелося садити Boeing 737 у тумані високої щільності.

Перше приземлення було здійснено в Борисполі для дозаправки. Але особливий людям на борту довелося пережити під час посадки в Харкові.

У Харкові трапилася НП з Boeing 737-800 NG

У Харкові трапилася НП з Boeing 737-800 NG

Facebook\ Irina Ivchenko

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"Туман, вітер, літак здуває, страшно... Кричать діти, і мовчки вчепилися в крісла пасажири", – поділилася пережитим Ірина.

На злітно-посадковій смузі літак вже чекала пожежна машина. Але допомога рятувальників не знадобилася – ніхто не постраждав.

"... нам пощастило. І насамперед з пілотом! Дай Вам Бог", – висловила подяку мама двох дітей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії літак зламався прямо в небі і невдало сів. З'явилося відео інциденту.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна Харків
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