Врятували від страти: у Київ повернувся заарештований в Ірані український моряк

Український моряк Андрій Новичков, якому загрожувала смертна кара в Ірані за нібито вбивство мусульманина, повернувся у Київ.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Ірані на своїй сторінці у Facebook. Його обміняли на іранського шпигуна і він уже прибув у Київ.

За словами моряка, його збиралися стратити в Ірані, але завдяки роботі українських дипломатів моряк повернувся додому. Він подякував консульству України, МЗС, зовнішній розвідці, президентові України, народним депутатам, які допомогли процесу обміну, повідомляє ТСН.

Прес-служба Посольства України в Ірані

"Вижив, все нормально. Почуваюся добре. Спасибі всім, хто допомагав і спасибі всім, хто не заважав", – розповів він.

На запитання, що сталося під час інциденту, і як випав за борт громадянин Ірану, Новичков відповів: "Це специфіка їхнього народу. Він вистрибнув сам, але звинуватили мене. У мене з ним конфліктів не було".

За словами моряка, іранських правоохоронців не цікавила його позиція щодо цього інциденту.

Коли його запитали, чи допомогло голодування, український моряк відповів: "Так, голодування стало важелем тиску для вирішення ситуації. Мене відпустили під особисте зобов'язання заступника консула в Ірані".

Прес-служба Посольства України в Ірані

Прес-служба Посольства України в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відмови Андрія визнати свою провину його посадили за ґрати в поліцейській дільниці, і перший час навіть не давали зв'язатися із адвокатом, посольством або із домом. Через тиждень його перевели в колонію загального режиму. У травні 2018 року стало відомо, що Андрія Новичкова могли стратити через повішення.

У липні 2018-го українець оголосив голодування. Друзі Андрія подавали петицію президенту України з вимогою втрутитися у ситуацію та ініціювати створення міждержавної комісії, однак вона не набрала необхідної кількості голосів.