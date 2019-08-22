Врятувала ціною життя: воїни ЗСУ поділилися зворушливою історією про чотирилапого друга

Воїни 92 ОМБр Збройних сил України розповіли про фронтову улюбленицю – кішку Соню, яка врятувала їх кулеметника ціною власного життя.

Зворушливу історію і відео з пухнастою подругою захисники України опублікували на офіційній сторінці 92 ОМБр ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Маленьке сіре пухнасте створіння на одній з передових позицій, яку займають військовослужбовці 92 ОМБр, кілька місяців було повноцінним членом команди. Хлопці з любов'ю називали її Софія Василівна, або Соня, адже кішка дуже любила спати. Це була справжня відрада для бійців: ніжна, тендітна, добра Соня завжди дарувала позитивні емоції, а одного разу просто врятувала", – розповідають бійці.

Кішка Соня Скріншот відео

За їх словами 31 жовтня на позиціях було підозріло тихо. Тільки ближче до вечора ворог влаштував традиційні провокаційні обстріли, які військові на своєму сленгу називають "цирк". Однак українські воїни не реагували на це і не збиралися відповідати на вогонь окупантів. Про всяк випадок вони тільки вирішили налаштувати кулемет.

"Наша Соня вирішила відпочити в бійниці кулемета. Вночі противник час від часу нагадував про себе. Але, здається, це було не просто так. Ворожий снайпер тримав на мушці місце кулеметника. І щойно кішка встала, а це була п'ята ранку, пролунав постріл... Чи варто говорити про почуття команди після підступного плану ворога? Ось і кажіть потім, що тварини нічого не розуміють. "Дякуємо, Соню!" – написали хлопці на могилі чотирилапого друга.

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