Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Врятувала ціною життя: воїни ЗСУ поділилися зворушливою історією про чотирилапого друга

2.4т Читати матеріал російською

Воїни 92 ОМБр Збройних сил України розповіли про фронтову улюбленицю – кішку Соню, яка врятувала їх кулеметника ціною власного життя.

Зворушливу історію і відео з пухнастою подругою захисники України опублікували на офіційній сторінці 92 ОМБр ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Маленьке сіре пухнасте створіння на одній з передових позицій, яку займають військовослужбовці 92 ОМБр, кілька місяців було повноцінним членом команди. Хлопці з любов'ю називали її Софія Василівна, або Соня, адже кішка дуже любила спати. Це була справжня відрада для бійців: ніжна, тендітна, добра Соня завжди дарувала позитивні емоції, а одного разу просто врятувала", – розповідають бійці.

Новини
День кота в зоні АТО: воїни показали своїх улюблених вихованців

Кішка Соня

Кішка Соня

Скріншот відео

За їх словами 31 жовтня на позиціях було підозріло тихо. Тільки ближче до вечора ворог влаштував традиційні провокаційні обстріли, які військові на своєму сленгу називають "цирк". Однак українські воїни не реагували на це і не збиралися відповідати на вогонь окупантів. Про всяк випадок вони тільки вирішили налаштувати кулемет.

"Наша Соня вирішила відпочити в бійниці кулемета. Вночі противник час від часу нагадував про себе. Але, здається, це було не просто так. Ворожий снайпер тримав на мушці місце кулеметника. І щойно кішка встала, а це була п'ята ранку, пролунав постріл... Чи варто говорити про почуття команди після підступного плану ворога? Ось і кажіть потім, що тварини нічого не розуміють. "Дякуємо, Соню!" – написали хлопці на могилі чотирилапого друга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО, боєць 93 бригади ЗСУ Максим Мірошниченко поділився зворушливою історією про свого чотирилапого друга, кота Корбана, який пройшов з ним всю війну, але безслідно зник на мирній території.

Чоловік розповів про те, як маленьке кошеня стало незамінною ланкою в бойовому братстві і про те, яким коротким, але яскравим був життєвий шлях його улюбленця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
19
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Только кошки и герои на Украине. И ту сожрали с голодухи, и роды окаянные.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кто-нибудь понял о чём сие написание? Ну встала кошка, а дальше что?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...