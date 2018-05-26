"Врятуйте його життя": нобелівські лауреати закликали Меркель допомогти звільнити Сенцова

Понад 360 видатних діячів культури та активістів підписали лист з вимогою допомогти ув'язненому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову. Серед них - лауреати Нобелівської премії Світлана Алексієвич і Герта Мюллер.

Своє звернення вони адресували канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і главі МЗС Німеччини Хайко Масу, передає "Укрінформ".

"Олег Сенцов не повинен бути жертвою політичної несправедливості в Росії. Ми закликаємо вас зробити все можливе, щоб врятувати його життя і полегшити звільнення українських політв'язнів", - закликали підписанти листа.

Як писав OBOZREVATEL, Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українців, ув'язнених в Росії з політичних мотивів.