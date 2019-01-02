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Вріже мороз: Різдво в Україні буде одним із найхолодніших у Європі

3.2тЧитати матеріал російською

На Святвечір і Різдво в Україні буде мало не найхолодніша погода в Європі.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, підкресливши, що саме із 3 січня у країну заходить похолодання.

"Температура повітря найближчої ночі 0... -6 градусів. У четвер вдень очікується -1... -6 градусів. У східній частині та на півдні буде тепліше, від 1 морозу до 3 градусів тепла, в Криму до +5 градусів", — написала вона.

Сніг випаде вночі у більшості областей, крім Півдня. А вдень 3 січня сніжитиме у західних областях, у північних районах Чернігівщини та Сумщини, а також у Луганській області. На решті території суттєвих опадів не передбачається, але стане сильнішою ожеледиця.

Мороз в Україні

Мороз в Україні

Коментарі

У Києві 3 січня вночі піде періодично сніг, удень — без значних опадів, похолодає до -1 ... -3 градусів.

"Надалі похолодання посилиться і на Святвечір та Різдво може врізати мороз -8... -11 градусів! Тому ще раз нагадую — пора витягувати святкові вовняні хустки", — попередила синоптик.

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Крім того, 2-3 січня, у зв'язку зі снігопадами і хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), а в горах Львівської області прогнозується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоди на Святвечір. Обіцяють шквальний вітер, сніг і мороз до 14 градусів.

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в КиєвіПрогноз погодиПрогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Теги
Різдвопогодаснігопад
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЗРАДА!!!!!! :-)))))
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