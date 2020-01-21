Так, друзья, сегодня будет пост на одну весьма интересную тему — про жуткие привычки родом из СССР, которые к большому сожалению сохраняются во многих пост-советских странах и сегодня. Я уже делал несколько постов на эту тему — но постоянно наблюдаю за людьми и подмечаю что-то новое, до сих пор ещё не изжитое со времён совка.

Часть из этих привычек касается чисто советского быта, а часть — так сказать того отпечатка, который откладывался на человеке в результате жизни в совковом обществе. СССР давно уже не существует — но многие по какой-то загадочной и не до конца понятной мне причине продолжают жить со всеми этими ужасными привычками, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — очередная серия плохих совковых привычек, от которых обязательно нужно избавиться, если вы не хотите быть совком.

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1. Бояться телефонных звонков.

Одна из главных привычек, которая выдаёт в человеке то, что он родился и прожил значительную часть жизни в СССР — это боязнь телефонных звонков и вообще телефонных разговоров. Обычно таких людей пугают звонки в так сказать "внеурочное время" — допустим, они привыкли общаться с родными по вечерам, но вдруг им кто-то звонит днём — и такой звонок обычно становится причиной микро-стресса. В гостях я неоднократно наблюдал такую картину — в коридоре раздаётся "внеурочный звонок" телефона, и хозяин квартиры спешит к трубке, взволнованно приговаривая что-то вроде "да что же это, да кто же это звонит в такое время".

Как только выясняется, что звонок не представляет собой ничего "страшного" (скажем, звонят с почты) — то поднявший трубку человек заметно веселеет и ведёт разговор уже более расслаблено. Это же касается и звонков на мобильные телефоны с незнакомых номеров — бывшие советские люди как бы даже "бояться" отвечать на такие звонки, как бы не ожидая от них ничего хорошего.

Если разобраться, то всё это атавизм сталинских времён — когда во время развернувшейся кампании репрессий против собственного народа люди жили в страхе и ожидании того, что вот-вот за ними придут. С тех пор любой звонок, раздавшийся в доме во внеурочное время, воспринимается как угроза — как то, что власть вот сейчас возьмётся и за вас. Как-то так вижу эту ситуацию)

2. Настырно лезть в чужую жизнь.

Этот пункт касается, скорее, "профессиональных совков" (о многих из которых я рассказывал в посте о типажах любителей СССР), но в принципе в той или иной мере свойственен всем гражданам, выросшим в СССР. Пожилые совки позволяют себе обращаться на "ты" даже к незнакомым людям — обычно они занимают такую менторскую позицию по отношению к тем, кто значительно моложе их. Как бы уже по умолчанию считают себя выше, позволяют тыкать, указывать, давать непрошеные советы и прочее подобное.

Однажды был свидетелем ситуации, как в одном из подъездов пожилая совковая тётка остановила молодую пару и начала, тыкая, рассказывать девушке о том, что у неё плохие волосы, и что их нужно мыть каким-то там отваром из сраной крапивы. По общей неловкости ситуации было заметно, что тётка для девушки не родственница и даже не хорошая знакомая — и тем не менее, она позволила себе лезть в чужую жизнь с непрошеными советами.

Откуда это взялось? В СССР считалось, что личной жизни у человека как бы и нет, и всё нужно держать "на виду у коллектива", как бы советуясь с "коллективным разумом". Многие профессиональные совки скучают по тем временам — наличие у людей личного пространства, внутреннего мира и собственного мнения кажется им чем-то нехорошим, и жить в современном мире с высокой степенью уважения к персональному пространству для них большое страдание — так и подмывает где-то свои пять копеек вставить.

3. Умываться хозяйственным мылом.

Если вы пришли к кому-то в гости и вдруг увидели в ванной кусок (или, чаще, кусочек-обмылок) коричневого хозяйственного мыла — то знайте, что вы попали в дом к самым настоящим совкам. Совковому хозяйственному мылу, сваренному из бродячих собак, совки приписывали всякие чудодейственные свойства в деле моментального убийства всех микробов и даже какому-то "оздоровлению" кожи.

Пошло это всё ещё из книги "Домоводство" пятидесятых годов издания — нормальных шампуней и моющих средств в совке не было, и там рекомендовали мыть этим мылом все места тела, включая голову — "ещё недавно люди пользовались мылом при больших праздниках, а теперь с мылом моются аж 87% колхозных дворов!" — радостно вскрикивала книга, не сообщая советским колхозникам тот факт, что в проклятом капитализме люди давно уже изобрели вещь под названием шампунь.

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На самом деле собачье хозяйственное мыло очень вредное, и годится только для профилактики различных смертельных заболеваний в прифронтовой полосе — но никак не для бытового ежедневного применения. Помимо собачьего жира, мыло содержит едкий натрий и канифоль, из-за чего буквально выжигает слизистые и невероятно сушит кожу. Думаю, не в последнюю очередь из за ежедневного применения такого бронебойно-военного мыла у всех без исключения советских граждан была плохая кожа.

4. Пользоваться в туалете газетой.

Ещё одна чисто совковая привычка, которую и сейчас ещё можно увидеть в сельской местности — пользоваться в туалете вместо туалетной бумаги нарезанными газетами. Привычка эта в бувальном смысле слова сохранилась со времён СССР — туалетную бумагу там начали производить только в 1968 году, и примерно до середины 1970-х годов она оставалась весьма экзотическим и малопонятным продуктом. Уже позже бумагу в итоге "распробовали", и она тут же стала дефицитом. Кстати тот факт, что Гагарин в 1961 году полетел в космос с заднией, вытертой газетой — невероятно подрывает пуканы всех фанатов совка, при случае попробуйте вставить этот факт где-нибудь в комментах под тематическими постами)

Пользоваться газетой в туалете на самом деле очень вредно — типографская краска содержит такие вещества, как хромат и сульфид свинца, что с годами приводило к накапливанию таких веществ в организме, что разумеется было очень вредно для здоровья. Если у вас есть такие совки, которые продолжают пользоваться для тех самых целей нарезанными газетами — то поскорее покажите им этот пост.

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5. Откладывать вкусное "на потом", не носить новые вещи.

Две достаточно странные советские привычки, которые я тоже наблюдаю у некоторых своих знакомых — некоторые вкусности вроде конфет или шоколада, купленные в магазине, не съедаются (при всём желании) сразу, а откладываются "на потом" и съедаются спустя какое-то время. Думаю, причиной возникновения этой привычки послужил совковый дефицит — в СССР, если удавалось купить что-то "вкусное", то его как правило откладывали "на праздник" — потому что перед праздниками ничего "вкусного" могло и не продаваться. Сейчас любые продукты доступны в магазинах в абсолютно любое время — но многие продолжают по каким-то неведомым мне причинам жить так, как жили в совке.

Нечто подобное происходит и с новой одеждой — многие "люди из СССР" предпочитают не надевать её сразу, а чтобы обязательно перед первым "выходом в свет" с той или иной вещью прошло несколько дней или даже недель с момента покупки. Надевать новое сразу — считается как бы неправильным. Отчего так происходит — для меня большая загадка.

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6. Пить чай со сладостями и прочей ерундой.

Чисто советская бытовая (кулинарная) привычка — это устраивать чаепития со всякими там конфетами и бесполезным печеньем. В СССР таким обычно занимались на работе во всяких там НИИ, проектных институтах и статистических бюро — обед проходил в столовой, а вот что-то вроде "вечернего чаепития" чаще всего устраивалось прямо на рабочем месте — для чего в самом кабинете мог быть алюминиевый электрический чайник или кофейник.

В совке такое времяпровождение считалось как бы законным бездельем — люди могли по часу болтать и не заниматься рабочими вопросами, причём формально это считалось "законным перерывом на чай", и с работы перекочевало и в домашний быт. Думаю, не нужно объяснять, что все эти "чаепития" с точки зрения полезности для организма равны нулю — ни печенье, ни чёрный чай, ни тем более конфеты не являются полезными продуктами.

Тем не менее, ещё и до сегодняшнего дня во многих совковых семьях подобные чаепития с дешевым печеньем считаются нормальным вариантом встречи гостей. Как по мне — намного более приятно и уместно в таких случаях на столе смотрятся фрукты, ну или какой-нибудь домашний пирог, а все эти советские покупные чаи/печенья/конфеты — должны остаться в далёком прошлом.

7. Лечиться "народной" медициной.

И последняя совковая привычка на сегодня — это лечение всевозможной "народной" медициной. В "научном" СССР существовал целый пласт медицинских легенд, баек и суеверий — о лечении рака с помощью подорожника, о лечении последствий инфаркта при помощи липового цвета и о профилактике всех болезней при помощи круга "здоровье". Официальная "бесплатная" советская медицина была плоховатой — и народ начинал искать какие-то "альтернативные средства" — в годы Перестройки на эти темы даже издавались многочисленные книги с названиями вроде "Больной, исцелись сам!" — в которых доказывалось, что в лечении абсолютно любых болезней достаточно подорожника и хорошего настроения.

Если сейчас встретите пожилого фаната альтернативной медицины — то с вероятностью 8 из 10 он будет также и любителем СССР. Почему-то вера в какие-то чудодейственные "народные" средства отлично уживается вместе с верой в "великий и могучий СССР"...

Такие дела.

А вам свойственны какие-либо из этих привычек? Что думаете о них?

Напишите в комментариях, интересно)

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