Пишу пост в темноте больничной палаты. Кажется, 4 утра. Мне довелось увидеть это своими глазами, и впечатления неоднозначные.

Ну, во-первых, принимающий врач на начальном этапе хватается за тебя, как за клиента. Мне это напомнило таможню - там тоже у каждого таможенника есть свои, с которых он зарабатывает, клиенты. И вот здесь, условный Василий Иванович, пишет тебе бумажки на узи, на рентген, на сдачу анализов - к конкретным людям. Например, один врач узи: " вы от кого? А, от Василия Ивановича? "

Думаю, круговая порука. В одном кабинете государственной больницы один врач за узи может взять 100 грн, а второй 200. За одно и то же. Василий Иванович обязательно тебя дожидается, получает свою "благодарность" и передает тебя дальше.

Ты платишь в фонды, за постельное, заплатишь лечащему врачу. Мне рассказали, что, например, в травматологии санитарки не убирали за больным судно без 50 грн в день.

Компьютерная томография одного органа стоит 2250 грн. Дробление камня в почке - от 16 000 грн, плюс дополнительное лечение и подготовка.У меня другой случай, свою цену еще не знаю.

Но что самое предсказуемое - все это сделали мы. Начиная от 1991 года. Я очень люблю слово Я, как индивидуалистка. Но в данном случае я - это часть МЫ.

Врачи в ординаторской шутят о Путине (знаете, этот сарказм "а то Путин нападет"?) Он давно и напал, но они шутят в другом контексте, в цинично-меркантильном, я бы сказала. Они так относятся к войне, считая, что нападением Путина всего лишь прикрывался кто-то с прозвищем "барыга". Я не разбиралась досконально в дальнейших этапах реформы Супрун, но кажется, это именно то, что они, врачи, система, не хотели потерять. Потому и противились.

А больные в палате говорят с умным видом: в ЭТОЙ стране болеть не выгодно. Надо ехать... ( перечисляют европейские страны). По фразе "эта страна" я всегда мгновенно определяю Зе- избирателей. Что и подтвердилось. Эти люди как раз "мы" никогда не скажут, каждый из них считает себя непричастным к тому, что мы имеем вот такую медицинскую систему. И каждый считает себя достойным медицины, созданной, например, в Израиле гражданами Израиля. В Германии - немцами.

Пост скомканный, пишу в смартфоне, но если я не буду писать хоть что-то - я тут, наверное, сойду с ума от переживаний). С вами легче).

Ах да. Скорая вас сюда не привезет ( именно сейчас, в этот период). Добирайтесь сами, с болями и температурой. Мне скорая отказывала дважды.

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