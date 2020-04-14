По всей стране стартовала акция "Врачи - наши герои"! Знаковые здания, Киева и Днепра, были подсвечены цветами медиков. Белым - цвет медицинского халата и красным - цвет наших сердец.

По 12 часов, в тесных защитных костюмах и масках, без нормальной еды и достойной оплаты наши медики борются за наши жизни.

Врач, учитель и солдат, пожарный и соцработник - вот о ком должны были в первую очередь подумать те, кто сегодня самоизолировался на Банковой. Не о друзьях и одноклассниках, не о спонсорах и меценатах, которые оказались почему-то важнее, чем врач, учитель, солдат..... Они наши герои.

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