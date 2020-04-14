Головна Новини
14 квітня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
Всі статті автора

Врач, учитель и солдат – наши герои!

2.4т
Читати матеріал російською

По всей стране стартовала акция "Врачи - наши герои"! Знаковые здания, Киева и Днепра, были подсвечены цветами медиков. Белым - цвет медицинского халата и красным - цвет наших сердец.

По 12 часов, в тесных защитных костюмах и масках, без нормальной еды и достойной оплаты наши медики борются за наши жизни.

Врач, учитель и солдат, пожарный и соцработник - вот о ком должны были в первую очередь подумать те, кто сегодня самоизолировался на Банковой. Не о друзьях и одноклассниках, не о спонсорах и меценатах, которые оказались почему-то важнее, чем врач, учитель, солдат..... Они наши герои.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги