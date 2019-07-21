Впоралися за 2 години: на одній з дільниць вже проголосували 100% виборців

У неділю, 21 липня, на дільниці для виборів до парламенту в Дніпропетровській області через 2 години після відкриття проголосували всі 100% виборців.

Закріплені за дільницею №120852 мешканці встигли віддати свій голос до 9:50 години, повідомили на сайті громадянського руху "Опора".

"Дільниця розташована в державній установі "Покровський виправний центр №79". У список були включені 96 громадян", – уточнили в організації.

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Урна для голосування Українська правда

Станом на 10 ранку, вчасно не відкрилися 2 дільниці. Годиною раніше закритими залишалися цілих 8.

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Проголосувати можуть тільки громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

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