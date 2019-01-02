Впливають згубно: вчені розкрили несподівану небезпеку солодких напоїв

Американські вчені довели, що занадто часте споживання солодких напоїв сприяє збільшенню ризику розвитку хронічної хвороби нирок.

Як говориться в дослідженні на MedicalXpress, експеримент почався в 2000-2004 роках, і в ньому взяли участь 3003 людини. Учасники заповнювали опитувальник харчової поведінки.

У ньому вони вказували, яку їжу вони вживають і як часто. Протягом дев'яти років за станом здоров'я добровольців стежили фахівці. У 185 учасників (6%) за цей період розвинулася хронічна хвороба нирок.

Результати показали, що у тих, хто частіше вживав содову і підсолоджені фруктові напої, ризик захворювання значно підвищувався. У третини учасників, які пили ці напої, ймовірність хронічної хвороби нирок збільшувалася на 61%.

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За даними вчених, вживання води впливає на захворюваність нирок. Цей результат дослідники пояснюють тим, що учасники експерименту, вживали ароматизовану і підсолоджену воду.

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