Впливає навіть на мозок: дослідники виявили нову загрозу від COVID-19

У половини пацієнтів з COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, виявили аномалії головного мозку.

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Як повідомляє The Science Times, дослідження були проведені в Стамбульському університеті. Так, згідно з їхніми даними, у відділення інтенсивної терапії надійшло 235 пацієнтів з COVID-19, у 50 з яких розвинулися неврологічні симптоми. 27 хворим зробили МРТ, а потім виявилося, що у 12 з них (44%) серйозні аномалії головного мозку.

Порушення спостерігалися в різних частинах мозку: в лобовій, тім'яній, потиличній, скроневій областях і так далі. На думку дослідників, це могло стати наслідком цитокинового шторму. У пацієнтів були виявлені інфекційний або аутоімунний енцефаліт, судоми, гіпоглікемія і гіпоксія.

У 44% пацієнтів з COVID-19 МРТ показало аномалії головного мозку

"Деякі вірусні та аутоімунні енцефаліти можуть мати специфічну схему залучення, що корисно для складання диференціального списку, однак неспецифічна картина візуалізації в нашій серії перешкоджає досягненню конкретної діагностики на основі МРТ", – пишуть дослідники.

Вчені відзначають, що поки рано говорити про вплив COVID-19 на головний мозок, однак, дослідження в цій області планують продовжувати.

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