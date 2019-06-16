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Вперше за століття: пекельна спека в Києві побила історичний рекорд

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Жителі і гості Києва пережили чотири найспекотніші ночі за всю історію метеоспостережень, близько ста років.

Як передає ТСН, у всіх регіонах України початок літа вже обігнав всі кліматичні норми майже на 10 градусів і тяжіє в бік +40.

Синоптики очікують, що в найближчі дні спека протримається і повітря прогріється до +33 градусів. Опади можливі тільки в західних регіонах, а також Житомирській і Вінницькій областях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, при цьому в Укргідрометцентрі прогнозують, що новий робочий тиждень зустріне українців дощами з грозами, і навіть невеликим похолоданням.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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