Вперше за століття: пекельна спека в Києві побила історичний рекорд

Жителі і гості Києва пережили чотири найспекотніші ночі за всю історію метеоспостережень, близько ста років.

Як передає ТСН, у всіх регіонах України початок літа вже обігнав всі кліматичні норми майже на 10 градусів і тяжіє в бік +40.

Синоптики очікують, що в найближчі дні спека протримається і повітря прогріється до +33 градусів. Опади можливі тільки в західних регіонах, а також Житомирській і Вінницькій областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, при цьому в Укргідрометцентрі прогнозують, що новий робочий тиждень зустріне українців дощами з грозами, і навіть невеликим похолоданням.

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