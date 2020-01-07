Вперше за роки війни: на ТБ покажуть привітання із Донецька

Вперше за п'ять років на українському телебаченні покажуть церковну трансляцію з тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП у Facebook, пряме включення будуть вести з Донецького Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Також трансляції із Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр, Голосіївського монастиря організують телеканали "112 Україна" та "Інтер".

Ця акція відбудеться в рамках телемарафону "Люди замість війни. Діти Донбасу", ініціатором якої виступив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо.

"Це те, що ми можемо зробити прямо зараз, зокрема щодо дітей. Адже на Донбасі вже виросло ціле покоління, яке, крім війни, нічого не бачило. Давайте подаруємо їм справжнє свято! Це ж здорово і в дусі Різдва!" – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні влаштували телемарафон "Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу", в якому беруть участь радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, лідер групи "Брати Карамазови" Олег Карамазов і народний артист України Володимир Гришко.

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