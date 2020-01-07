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7 січня • оновлено в 18:10
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Вперше за роки війни: на ТБ покажуть привітання із Донецька

5.4т
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Вперше за п'ять років на українському телебаченні покажуть церковну трансляцію з тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП у Facebook, пряме включення будуть вести з Донецького Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Також трансляції із Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської лавр, Голосіївського монастиря організують телеканали "112 Україна" та "Інтер".

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Ця акція відбудеться в рамках телемарафону "Люди замість війни. Діти Донбасу", ініціатором якої виступив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо.

"Це те, що ми можемо зробити прямо зараз, зокрема щодо дітей. Адже на Донбасі вже виросло ціле покоління, яке, крім війни, нічого не бачило. Давайте подаруємо їм справжнє свято! Це ж здорово і в дусі Різдва!" – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні влаштували телемарафон "Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу", в якому беруть участь радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, лідер групи "Брати Карамазови" Олег Карамазов і народний артист України Володимир Гришко.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна Донецьк
Тег
УПЦ МП
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Коментарі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Целое поколение детей не знает другой Украины, кроме той, что их обстреливает и ненавидит. Кого вы думаете "реинтегрировать"?
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Букет Красивый
Букет Красивый
Что значит временно оккупированного?
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Букет Красивый, то,что и Крым..временно оккупирован Россией,ка ки временно окупированная Россией чеченская Ичкерия :-)
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Дудко Олег
Дудко Олег
Букет Красивый, жители Донецка временно оккупировали свой город, но Украина намерена это исправить.
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3
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Никифоряк Дмитрий
Никифоряк Дмитрий
Где вы, щирые?(нравится это слово). Срочно на поскакушки. Где Епифан? Почему допустил? Кадилом ему по е палу. Некуй конфетки жрать.Томас ему в анус.
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