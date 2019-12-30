Вперше за час війни: "Укрзалізниця" відновила рух потягів на Донбасі

У Донецькій області відновили рух поїздів на ділянці Фенольна – Скотувата, який не здійснювався з 2014 року.

Як повідомляє "Укрзалізниця", 30 грудня було запущено перший потяг. Всього буде їздити дві пари приміських електропоїздів.

Так, з ранку до станції Скотувата можна дістатися поїздом №6021 сполученням Слов'янськ - Фенольна. Вирушати поїзд зі станції Фенольна о 08:04 і прибуватиме до станції Скотувата о 08:27. У зворотному напрямку поїзд № 6072 Фенольна - Слов'янськ відправляється о 08:37, буде робити зупинку на станції Фенольна в 09: 00-09: 02 і прибуває на станцію Слов'янськ о 10:55.

Увечері поїзд №6243 Слов'янськ - Фенольна відправлятиметься зі станції Фенольна о 17:04 і прибуває на станцію Скотувата о 17:27. У зворотному напрямку поїзд № 6244 Фенольна - Слов'янськ відправляється зі станції Скотувата о 17:37, буде робити зупинку до станції Фенольна в 17: 59-18: 00 і прибуває на станцію Слов'янськ о 19:50.

Відзначається, що на вокзалі станції "Скотувата" встановили додатковий паркан і організували систему відеоспостереження.

Укрзалізниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на ділянці "Маріуполь - Південнодонбаська".

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