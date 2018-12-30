Вперше за багато років: синоптики обіцяють аномально теплий січень

У січні 2019 року середня місячна температура становитиме від нуля до 4 градусів морозу, що на півтора-два градуси тепліше за показники багаторічних спостережень.

"Середня місячна температура передбачається 0-4° морозу, в Криму до 3° тепла", — такий прогноз на перший місяць 2019 року повідомив Укргідрометцентр.

Щодо опадів, то їхня кількість у січні буде в межах середніх багаторічних значень — 27-55 мм, на Закарпатті 64-81 мм, у горах Криму до 124 мм.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, за багаторічними спостереженнями середня місячна температура повітря у січні становить 1-6° морозу, в Карпатах, на сході та північному сході України 7-8° морозу.

Абсолютний мінімум січневої температури 23-37° морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39° морозу, Черкаської та Луганської областей до 42°, на узбережжі Криму місцями 13-22° морозу.

Абсолютний максимум температури 7-14° тепла, на Прикарпатті, у південній половині України до 15-18°, в Криму до 21°.

Середня місячна кількість опадів 27-56 мм, на Закарпатті, в Карпатах до 57-155 мм.

Сніг у Карпатах 24tv.ua

Найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається у третій декаді січня і становить у середньому 8-15 см, на північному сході країни 20-27 см; на півдні України сніговий покрив нестійкий.

Погода на курортах за кордоном

Туреччина . Погода в туристичному регіоні Анталії у січні нестійка: ясні сонячні дні часто змінюються на дощові.

Єгипет. Погоду в курортних містах у січні можна сміливо назвати найхолоднішою за рік. Саме в цей період сонце найслабше зігріває море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова хвиля похолодання в Україні триватиме до перших днів січня 2019 року.