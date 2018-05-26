#случайныежизни

- Ты, Санек, не смотри, что я бухой. Я вообще человек большой силы духа, я характером гвозди гну, понял? - выдохнул Алик, после того как опрокинул в себя рюмку и повалял во рту полдольки лимона. Теперь лимон лежал на блюдечке между нами, безжизненный и изжеванный, а Алик сидел напротив, и от скулы к надбровью его цветилась, оплывая, огромная фиолетовая гематома.

Я познакомился с Аликом за пару лет до того в какой-то стремной и разнородной компании, а потом уже оказалось, что он живет по соседству. Алика при рождении назвали зачем-то Альберт, но это настолько не вязалось с его гоповатой внешностью пацанчика с рабочей окраины, что все и всегда называли его Алик. Только отец, напиваясь, звал его Альбертом, и поскольку он напивался часто, Алик к совершеннолетию возненавидел и отца, и имя, и почему-то бокс, которым он занимался с тринадцати; а может не в имени дело, а просто среда поглотила, но Алик тоже, как и отец, стал бухать, и вот теперь мы сидели у него на кухне - черт знает, чего меня занесло туда, вроде как мы случайно встретились на летняшечке в сквере недалеко от дома, подпили и пошли вместе домой, а по дороге Алик укатывал меня зайти к нему в гости, потому что у него в кладовой припасено от жены, а она должна вернуться с работы аж через час, и мы обязательно должны зайти, просто вот обязательно, и мы зашли; и теперь Алик сидел через маленький кухонный столик от меня, а я с пьяной откровенностью рассматривал его гематому. Мне казалось, что с каждыми пятидесятью граммами она наливается, и скоро превратит аликово лицо в сплошной вздутый пузырь с черными расщелинами глаз и рта.

- Кто тебя ушатал так метко? - спросил я, закуривая.

- А? Меня? Да ну, перестань... Я это, принял немного, месяц не пил до этого, почти два, принял и споткнулся от неожиданности. бордюр, Санек, меня встретил. Я ж подолгу не пью, у меня сила духа, ты представить себе не можешь. Слушай, Санек, я вот тебе расскажу, не поверишь, тему одну. Разливай.

Я разлил, Алик долго тер ладони, всхохатывал, зачем-то переворачивал изжеванную полдольки лимона, подмигивал мне неоплывшим глазом, а потом вдруг схватил рюмку со стола, уронил в горло, и, потрогав, но не взяв лимон с блюдца, наклонился ко мне и прошептал:

- Я же это... доминант. жена у меня, как это называется, в подчинении.

И Алик, перегибаясь через стол и размазывая пальцем по блюдцу лимонное тельце, заговорщическим шепотом стал рассказывать мне, что ему еще тренер в юности говорил, дескать, у тебя, Алик, сила духа такая, только людей подчинять себе, и он, Алик, только спустя время понял свое предназначение.

- Она у меня в сексе послушная как собака, Санек, - рассказывал он, распаляясь и откинувшись на спинку стула, и уже не шептал, а выкрикивал, теряя брызги слюны через давно выбитый передний верхний зуб. - Хочу ей руки ремнем вяжу, хочу - пощечину могу дать, хочу - по щелчку пальцев становится как скажешь. Чувствует силу духа баба.

Алик попытался щелкнуть пальцами, но видимо ладони были влажными, и звука не вышло, и он уставился на меня немигающим бессмысленным взглядом, подумал и добавил:

- Если захочу, под другого мужика ляжет, - и он снова откинулся на спинку стула, выдохнул, обмяк плечами, как будто завершил важное дело. я никогда не видел аликову жену, но омерзительная свинцовая тяжесть вдруг поползла у меня от лопаток к трапециям и выше к загривку, и больно и мелко стало покалывать в кончиках пальцев.

- Алик, - сказал я, стараясь замедлять слова. - Ты дашь мне свою жену.

Алик вскинул на меня глаза, и тут я увидел, что у Алика совершенно детские, голубые глаза, и что брови его взлетают домиком, отчего у него выражение лица десятилетнего пацана, и вообще я уже пожалел, что ввязался, но омерзение продолжало ломить мои плечи, и я, стараясь не мигать, чуть подался вперед и добавил негромко:

- Сейчас. Когда она вернется.

Алик открыл рот и закрыл его, и я буквально видел как бьется мысль в его необремененном гематомой глазу, и он не может понять, шучу я или нет, и что вообще делать, и зачем он ляпнул лишнего, а теперь как-то совершенно не по-пацански надо выпутываться из этой темы, и стояла тишина такая, что было слышно как во дворе детский голос негромко и назидательно выговаривает кому-то "ну разве так пасочки лепят, вот я тебя сейчас научу как лепят".

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Наконец Алик поплыл кривой усмешкой и, переводя в шутку, скабрезно хекнул:

- Типа как в порнухе, да, на двоих расписать? - И второй глаз, в щели гематомы, заметался, стараясь разглядеть на моем лице мимику, означающую хоть что-то.

- Нет, - сказал я, стараясь не расцеплять рук под столом, потому что боялся, что я схвачу со стола блюдце из-под лимона и буду бить Алика прямо в его гематому, пока блюде не лопнет, а его прозрачные глаза не утонут в фиолетовых складках. - Нет. я сам, а ты будешь сидеть и смотреть.

- Нет, Санек, ну это...

- Да. Ты сам так хочешь.

- Нет..

- Да.

В этот момент в замке входной двери повернулся ключ, и от этого негромкого щелчка Алик вдруг покрылся крупными горошинами пота и словно сдулся, как будто придавили жалом отвертки на хвостик нипеля. Никогда ни до этого, ни после я не видел в человеке столько ничтожества. Я встал, сунул в карман зажигалку и пошел к двери.

- Да! - вдруг фальцетом закричал мне в спину Алик. - Хочу так, сука, хочу, и что?

Я, не останавливаясь, обернулся и увидел что Алик плачет, искомкав лицо некрасивым оскалом.

В дверях я столкнулся с невысокой девушкой с усталыми глазами. Я на миг окунулся в них и прочел не очень сытое детство, школу с заносчивыми мальчишками, не обращающими внимания на нее, серую мышь, ПТУ с его сбродом и их липкими шутками, нехитрую свадьбу с плечистым спортсменом Аликом, как положено, с тамадой и столами буквой пэ, и потом пять-семь лет его беспробудного пьянства, от которого у нее ссутулились плечи, и волосы уже висели паклей, и впереди маячила только стылая безысходность нищеты и беспросветность с человеком, который на свадьбе плакал от счастья, искомкав доброе лицо некрасивым оскалом.

- Привет, - сказал я, протискиваясь в подъезд.

- Здравствуйте, - настороженно ответила она, сторонясь. - А Алик...?

- Алик на кухне, - крикнул я, ссыпаясь по ступенькам. - Он там тебе кое-чего рассказать хочет.

Я ударил в подъездную дверь и она распахнулась, разорвав черноту, и солнце хлынуло с улицы, и я ступил в слепящий квадрат и почувствовал, как онемение стало уходить из плечей, и только привыкнув к солнцу, я опустил глаза и увидел, что сжимаю в побелевших пальцах блюдце из-под лимона.