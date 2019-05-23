"Вперед на міни": український журналіст жорстко звернувся до Зеленського через референдум

Український журналіст Остап Дроздов обурився ідеєю президента України Володимира Зеленського винести на референдум питання про формат переговорів із Росією.

Він закликав нового главу держави і його соратників самим відповідати за ухвалені рішення і не перекладати відповідальність на виборців. Таку позицію Дроздов виклав на особистій сторінці у Facebook, навівши приклад Латвії.

"Декілька років тому я був у Латвії на зустрічі з їхнім віце-прем'єром, який заводив Латвію в НАТО. Запитав у нього: "А що ви робили зі своїм ватним населенням, якого у вас до 30% набереться? Проводили бесіди? Переконували? Питали їхню думку? Заспокоювали?". Він зробив круглі очі й запитав: "А навіщо? Навіщо було взагалі когось питати? Ми – легітимна державна влада, і ми ухвалили політичне рішення. Все", – згадує журналіст.

Він висловив упевненість у тому, що аналогічної позиції повинна дотримуватися і нинішня влада України, не озираючись на те, як би вчинили інші.

Володимир Зеленський

"Ви – легітимна державна влада, тому прошу самостійно і під свою відповідальність ухвалити рішення про те, чи є Росія ворогом і агресором. Ніяких референдумів – тільки державні рішення. Те, чим є для нас Росія, щодня ви можете дізнатися на передовій – там кожного дня триває цей референдум. А те, на які компроміси ви як державна влада готові йти з Росією заради миру, будьте ласкаві вирішувати під свою політичну відповідальність. Майте мужність не ховатися за красивими темами про народовладдя, а ухвалити тверде політичне рішення про те, як припиняти війну", – підкреслив Дроздов.

Він додав, що Зеленського обирали не для того, щоб він запитував, як вчинити, а щоб він узяв і припинив, якщо має бачення вирішення проблеми й мандат довіри від народу.

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

Крім того, телеведучий озвучив думку, що проведення референдумів щодо примирення з окупантом є принизливим для українського суспільства.

"Адже, смію запевнити, мільйони українців вважають скотством вищої марки сам факт ставити на обговорення питання, ким для нас є Росія. Існують питання, які є однозначними в країні щоденної війни", – категорично висловився Дроздов.

Повертаючись до досвіду Латвії, він зазначив, що ця країна провела декілька референдумів: щодо російської мови, натуралізації громадян, вступу до ЄС, розпуску сейму. Але в питанні безпеки вона діяла, керуючись винятково політичною волею. Точно так само потрібно робити й в Україні.

"Я підтримую ідею референдумів, щоб на них остаточно поховати всі наші двозначні бздури на кшталт російської мови, декомунізації, євроінтеграції тощо (цифри показують, що всі ці питання проукраїнська частина виграє). Але референдумів не може бути у питанні сфери безпеки. В ньому повинна діяти тільки політична воля. Тому що Україна – країна, яка воює. Якщо головнокомандувач вагається щодо свого ворога – нехай це заявить особисто і побачить, що з ним буде. Хочу на це подивитися", – пише Дроздов.

"Що робити з Росією – це основне питання, де повинен проявитися новообраний президент. Без підказок знизу. Сам. Чітко і розбірливо. Від того і будемо танцювати. А то придумали собі хитрож*пство. Керуйте, шановні! Проявляйте свої позиції. Ваш зоряний час. Вперед на міни!" – емоційно підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

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