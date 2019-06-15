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"Впарює х*йню!" Телеведучий "1+1", який відмовив Зеленському, поскандалив зі священиком

1.9тЧитати матеріал російською

Український журналіст, телеведучий на каналі "1 + 1" Сергій Іванов поскандалив зі священиком Олександром Дедюхиним на полях Всеукраїнського фестивалю блогерів "Дніпровський пост".

Фрагмент відеозапису показав у своєму YouTube-каналі журналіст Роман Скрипін. Словесна перепалка почалася після того, як Дедюхін невтішно висловився про телеканал олігарха Ігоря Коломойського, на якому працює Іванов.

"Бійка таки буде?" – запитала модератор у Іванова, помітивши "загострення пристрастей". "Бійка? Я не знаю. Я не б'ю людей у біжутерії", – відповів він.

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Іванов і Дедюхін влаштували суперечку

Іванов і Дедюхін влаштували суперечку

Скріншот з відео

У цей момент Дедюхін вихопив мікрофон у ведучої і закричав: "Ну а я дурників не б'ю!".

Іванов після цього заявив, що "єдине, що робить ця людина, це впарює очевидну х*йню, як це роблять цигани". Священик тут же відповів, що Іванов на телеканалі "1 + 1" займається тим же.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Він підтвердив, що отримав таку пропозицію.

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Особи
Сергій ІвановОлександр Дедюхін
Місце
Україна
Тег
телеканал 1+1
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Golan Sim
Golan Sim
Украинец сейчас уже не национальность. Это диагноз.
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