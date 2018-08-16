Воював за "ДНР" - став бомжем: українців обурила "сповідь" росіянина

У мережі виник ажіотаж через відео з одкровеннями російського окупанта, який воював у складі терористичної "ДНР", а потім став бомжем у Донецьку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, він став бездомним нібито через те, що йому заборонили брати участь у бойових діях, а грошей, щоб повернутися додому, просто немає. Ролик із зізнаннями терориста опублікував користувач Олексій Олексійович на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхав воювати за "ДНР", а в результаті бомжуеш біля переходу Донецька", - із сарказмом підписав він ролик.

Зокрема "головний герой" відео розповідає, що приїхав підтримувати терористів із Ростова, проте через відсутність грошей жебракує з квітня, але не може назбирати 550 рублів (227 грн за курсом НБУ. - Ред.) на електричку до кордону з Ростовською областю.

"Ніхто не допоможе. Командиру відірвало ногу - заплатили 10 тисяч (4135 грн. - Ред). Можеш собі повірити?" - скаржиться бомж-терорист.

Сам він, за його словами, під час перебування у лавах бандформування щомісяця отримував 15 тисяч рублів, що еквівалентно 6200 гривням.

Чоловік, який знімав розмову з "відставним" терористом, запитав у нього, чому він вирішив припинити воювати у складі "ДНР". Той відповів, що все банально просто - йому заборонили це робити і перевели на звичайні господарські роботи.

"Дерева пиляти, плаци мести, полігони будувати - ну навіщо воно мені треба? Заборонили все: стріляти не можна, мінувати не можна. Я сам мінер взагалі. Якщо будеш стріляти - п'ять років дадуть. Ну навіщо воно мені треба?" - обурився бомж.

Після цього його співрозмовник запропонував йому 550 рублів за умови, що терорист наступного ж дня повернеться до себе в Росію. Той охоче погодився взяти гроші і дав "слово солдата", що так і зробить. Однак коментатори засумнівалися в таких намірах терориста, про що написали під постом.

"А чи поїхав? Боюся, що ні", "Поїхав до кіоска", "Там у них така горілка, що після неї можна поїхати до росіян: до Бєднова, Мотороли, Дрьомова", "Шо, з цвятущої "республіки" в Ростов? Не повірю, в Домбабве "кури" просто з неба падають!!!","Голову йому треба розвалити, а не гроші давати", - пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель Севастополя і екс-терорист "ДНР" з позивним "Індус" Володимир Дусмуханов заявив, що жителі окупованого Донбасу і Криму вважають президента РФ Володимира Путіна юдою, який "зрадив російський народ".